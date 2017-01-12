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佯裝買飲料卻盜愛心箱 得手還囂張跟店員聊天

2017-01-12  23:22

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市蘆竹鄉一間飲料店愛心箱二度遭竊，一位年紀看似30出頭的輕熟女來店消費的同時，拿出老虎鉗剪斷綁在愛心箱上的鐵絲，將其盜走後還折返拿飲料，裝沒事跟店員聊天，離譜行徑全遭錄下。

桃園市一間飲料店在《爆料公社》指出，一位年約30出頭的女生戴著安全帽，買飲料的同時兼盜愛心箱，趁店員去做飲料的時候，回車廂拿老虎鉗把綑在箱上的防盜鐵絲剪斷後，從容不迫的藏進手提袋內放進車廂，並且若無其事的跟店員搭話，絲毫不怕頭上有監視器在錄影，非常囂張。

大批網友留言：「下次用鐵鍊，如果她拿的出油壓剪的話，那我也是服了」、「下次用插上電的電線，除非她2條線分開剪，不然會很精彩」、「可見她已經注意很久了！上次搞不好應該也是同一人...」、「還隨身帶著老虎鉗，就是準備隨時要犯案了吧！」、「愛心捐款箱...連這種錢也敢偷，真的也只能祝當事人出入平安了。」、「買50拿500的概念」

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  • 一位年約30出頭的女生戴著安全帽，買飲料的同時兼盜愛心箱。（圖擷自爆料公社）

    一位年約30出頭的女生戴著安全帽，買飲料的同時兼盜愛心箱。（圖擷自爆料公社）

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