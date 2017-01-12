新北鋁窗工人墜10樓 命危急救中
2017-01-12 20:32
新北一名楊姓工人，今在10樓安裝鋁窗時不慎墜樓，命危急救中。（記者王宣晴攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股區一名35歲的楊姓工人，今天下午5時許與另2名同事到新城三路的大樓安裝鋁門窗時，從10樓墜落，警消獲報到場後發現楊男已無生命跡象，目前仍在淡水馬偕醫院急救中。
據了解，現場只發現一條繩索，懷疑是未做好安全措施，楊男獨自裝修鋁窗時墜樓，勞檢處已介入調查。
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