園藝老闆赴印尼學詐騙 返台設機房14人被逮

警方持槍攻堅喝令詐騙集團成員趴下，連主嫌共14人落網就逮。（記者黃良傑翻攝）

2017-01-12 20:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕經營園藝失敗的史姓男子，特地到印尼學詐騙技術，返台和梁姓乾姊吸收成員，在仁武、三民區設專騙中國人的機房，今被刑事局偵八大隊會同高市警方破獲，逮捕14名男女嫌犯，史嫌落網竟抱怨詐騙沒想像中好賺，倒賠200萬台幣，但檢警估算詐騙集團2個月約詐得920萬元。

警方調查史嫌（28歲）高職畢業，22歲就經營園藝生意，經營不善倒閉，以為無本詐騙生意好賺，經友人牽線到印尼學習機房架設，卻遇上印尼全力掃蕩詐騙集團，史嫌學得一招半式趕緊返台，他找來梁姓乾姊（49歲）合作，邊借錢招兵買馬邊行詐，填補開銷缺口，去年11月間，先在高市三民區架設了專騙中國人的機房。

史嫌懷疑機房外疑有警方盯上，12月間又搬往仁武區架設，警方專案小組獲報，以史男為首的詐騙機房，利用網路系統平台進行群呼，對不特定的中國人行詐，機房人員偽裝中國移動電信公司客服人員，佯稱被害人遭盜辦電信門號，欠下大筆電信費用，再假冒公安人員騙匯帳戶至車手提供的人頭帳戶，估計2個月來騙得200萬人民幣（約920萬元台幣）。

警方逮獲14名嫌犯中，還有2名通緝犯，包括劉姓（56歲）詐欺通緝犯及妨害兵役通緝的陳姓男子（25歲），主嫌史男坦承犯行，其餘13名嫌犯均否認詐欺，推稱還在摸索尚未行詐，史男表示借錢架設專騙中國人的機房，警方將14人移送法辦，並報請法院查扣以追回不當所得。