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內湖購地弊案辜仲諒全身而退 中信金：尊重司法

2017-01-12  20:04

〔記者李靚慧／台北報導〕針對台北地檢署偵辦中信銀內湖購地弊案，今天偵結，中信金傍晚表示，尊重司法，相信能儘速還原真相。

台北地檢署偵辦中信銀內湖購地弊案，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒未被起訴、全身而退，中信金傍晚發布二點聲明，表達金控立場。

中信金聲明表示，第一、對於進入司法程序之案件，本公司不予評論；第二，本公司尊重司法，相信能儘速還原真相。

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  • 針對台北地檢署偵結中信銀內湖購地弊案，中信金傍晚聲明表示，尊重司法，相信能儘速還原真相。（資料照，記者李靚慧攝）

    針對台北地檢署偵結中信銀內湖購地弊案，中信金傍晚聲明表示，尊重司法，相信能儘速還原真相。（資料照，記者李靚慧攝）

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