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新北鋁窗工人墜10樓 命危急救中
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空官生傳集體飲酒1人墜樓命危 校方改口調查中

空軍官校傳出學生集體飲酒作樂，1人不慎墜樓命危意外，全案由檢方偵辦中。（記者蘇福男攝）

2017-01-12  19:31

〔記者蘇福男／高雄報導〕空軍官校傳出學生在校內集體飲酒作樂，1人不慎墜樓命危意外，案發後校方三緘其口、十分低調。

媒體先前查證 校方稱「一無所悉」

據了解，21歲的郭生，目前就讀空官三年級，1月6日凌晨與另12名3、4年級同學和學長一起在校內飲酒作樂，郭生喝到4點多已酩酊大醉，在返回寢室途中不慎墜樓，但其他人完全渾然不知，直到6點多校方早點名，郭生才被同學發現倒在宿舍外，奄奄一息，趕緊送醫急救。

據指出，郭生體內酒精濃度為112mg/dl，換算呼氣酒精濃度為0.5mg/l。案發當天空軍官校對媒體的查證電話表示「一無所悉」，今天則改口說，全案由檢察官調查當中，不便對外說明。

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