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法院認證！許博允強吻女聲樂家涉性騷擾

2017-01-12  19:40

〔記者楊國文／台北報導〕新象文教基金會創辦人許博允，5年前擔任台北市政府市政顧問期間，被控利用參觀台北市立交響樂團排練、夜店續攤等機會，對翁姓女聲樂家毛手毛腳並藉機親嘴，導致她身心受創。台北市政府調查後認定性騷擾成立，將其市政顧問一職解聘，許不服，打行政訴訟，最高行政法院今傍晚判許敗訴定讞。

刑事部分，台北地檢署依違反性騷擾防治法將許博允起訴，台北地院審理認定許涉案事證明確，且沒有悔意，去年判他3月徒刑，得易科罰金9萬元，全案正由高等法院審理中。

翁女指控，101年8月27日，許博允前往台北市立交響樂團參觀排練時與她攀談，趁機撫摸她的手臂，接著大夥前往無名子餐廳聚餐，又多次上下撫摸她的後背；隨後，許搭她的車轉往夜店續攤，途中，坐在右前座的許不但用手碰觸她的身體，還在夜店敬酒時趁她不注意親吻嘴唇，令她十分反感。

台北市政府性騷擾防治委員會調查小組調查後決議，許博允性騷擾事件成立；翁女也控告許涉性騷擾。

檢方偵查時，翁女陳述當時過程，數度哽咽落淚，想到親吻那幕，更讓她泣不成聲，無法完整陳述。許博允則多以「不清楚、不記得」回應，對於被控親嘴一事，指稱「是禮貌性的親吻臉頰，非親嘴」。

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  • 新象文教基金會創辦人許博允，5年前擔任台北市政府市政顧問期間，被控利用參觀台北市立交響樂團排練、夜店續攤等機會，對翁姓女聲樂家毛手毛腳並藉機親嘴。（資料照，記者陳志曲攝）

    新象文教基金會創辦人許博允，5年前擔任台北市政府市政顧問期間，被控利用參觀台北市立交響樂團排練、夜店續攤等機會，對翁姓女聲樂家毛手毛腳並藉機親嘴。（資料照，記者陳志曲攝）

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