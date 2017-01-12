法院認證！許博允強吻女聲樂家涉性騷擾
2017-01-12 19:40
〔記者楊國文／台北報導〕新象文教基金會創辦人許博允，5年前擔任台北市政府市政顧問期間，被控利用參觀台北市立交響樂團排練、夜店續攤等機會，對翁姓女聲樂家毛手毛腳並藉機親嘴，導致她身心受創。台北市政府調查後認定性騷擾成立，將其市政顧問一職解聘，許不服，打行政訴訟，最高行政法院今傍晚判許敗訴定讞。
刑事部分，台北地檢署依違反性騷擾防治法將許博允起訴，台北地院審理認定許涉案事證明確，且沒有悔意，去年判他3月徒刑，得易科罰金9萬元，全案正由高等法院審理中。
翁女指控，101年8月27日，許博允前往台北市立交響樂團參觀排練時與她攀談，趁機撫摸她的手臂，接著大夥前往無名子餐廳聚餐，又多次上下撫摸她的後背；隨後，許搭她的車轉往夜店續攤，途中，坐在右前座的許不但用手碰觸她的身體，還在夜店敬酒時趁她不注意親吻嘴唇，令她十分反感。
台北市政府性騷擾防治委員會調查小組調查後決議，許博允性騷擾事件成立；翁女也控告許涉性騷擾。
檢方偵查時，翁女陳述當時過程，數度哽咽落淚，想到親吻那幕，更讓她泣不成聲，無法完整陳述。許博允則多以「不清楚、不記得」回應，對於被控親嘴一事，指稱「是禮貌性的親吻臉頰，非親嘴」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 馬公5女燒炭自殺案 檢警證實久病厭世是動機
- 護理長背叛老公搞車震 呻吟、啪啪聲不停老公心都碎了
- 正妹女警林筱綺 平鎮報到
- 「雞母」販毒又愛賭 警盯逮正著
- 「不倫戀污名化陳進福」受害家屬轟謝依涵毫無悔意
網友回應
熱門新聞
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 房市很慘羨煞同業 這些建商大發年終獎金
- 教師集體請假抗議年改 籲市長代發聲
- 如當選國民黨魁 郝龍斌推郭董代表藍軍選總統
- 自由廣場》辛酸談海倫清桃
- 知名韓女星爆墮胎 全因圈內男友不想婚
- NBA》紐媒爆料：羅斯情緒低落曾想暫別籃壇
- 洪雅書房有囍 推在地幸福12味
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 封關前 台股盤中站新高
- 博科聖地女學生遭擄1000日 奈國政府做好妥協打算
- 加國亞馬遜網站賣「印度國旗腳踏墊」 印強力譴責
- 王家梁前進食人部落 粉絲來認親
- 林志穎冰上意外 重摔傷肋骨
- PChome熱銷零食 紅豆食府牛軋糖、娃娃酥奪冠
- 時力黨徽遭註冊為商標 黃國昌：這事情太離譜
- 台東市公所揮毫 贈春聯喜氣滿盈
- 台北市杜鵑花節擴大舉辦 40萬株3月争艷
- 蘋果Q1砍單砍價 供應鏈廠叫苦
- 一起甩肥油！竹市萬人 減重達16噸
- 18年無性生活 海倫清桃流產也係假ㄟ
- 打台日賽 「恰恰隊長」還沒點頭
- 降低叉路口死亡車禍 彰化試辦出這招
- 內科南港廠辦買氣仍熱 去年10大交易案占8件
- 新科技》科思創研發從工業廢水中回收鹽
- 烹飪女師遭控「不做菜教做愛」誘拐未成年口愛炒飯
- 吳敦義放話！ 第一輪投票沒領先就離開
- 奈及利亞禁互動、趕我辦事處 外交部譴責抗議
- 月球比想像中老！ 年齡高達45.1億年
- 高爾夫》美國名將戴利換用新木桿 桿面溝槽是垂直的
- Lulu翻唱《黑色柳丁》 一開口粉絲全笑歪
- 韓國瑜選黨主席 她分析：暗助吳敦義稀釋外省票
- 吳宗憲欠稅300萬拖過年 賀一航結束6年欠稅人生
- 搶「雞」利！雞年套幣開賣 湧現排隊人龍
- HBL》南湖教練談心 林梓峰飆37分奪首勝
- 桃園春聯 請來張炳煌、張穆希揮毫
- 中國施壓奈及利亞 府：不改變中華民國存在事實
- 創意數位遊戲競賽 行銷屏東演藝廳
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：法院認證！許博允強吻女聲樂家涉性騷擾
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分