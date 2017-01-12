中信內湖購地弊案起訴5人 辜仲諒多案仍纏訟中

2017-01-12 19:22

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦中信商銀內湖購地案，未查出中信慈善基金會董事長辜仲諒涉案，但他的心腹中信銀董事長室專委張明田、中信銀主秘陳永晉，涉主導中信銀高價承接張家人透過人頭公司所取得的不動產，套利8億9000萬元，今天依違反證券交易法之特別背信等罪，起訴張明田、陳永晉、中信銀副總經理柯弘達、協理陳立三、張明田胞弟慶瑞開發董事張明人等5人。

另外7名被告包括中信金董事長顏文隆、執行長陳佳文等金控及銀行6名高層，以及慶瑞開發實際負責人巫春香，檢方認為並非總決策者，僅列席開會及例行性核章，認定沒犯意而不起訴，但檢方仍批評涉案高層在公司治理方面過於恣意。

檢方調查，張明田、陳永晉在中信金控及銀行體系位高權重，張明田年薪高達7千萬元、陳永晉年薪將近3千萬元、柯弘達年薪也逾500萬元，均位居中信銀或兼具中信金控高位，卻不思為中信金及中信銀的最大利益考量，反為私利，暗以個人親友或其等實質控制公司的名義，出售資產予中信銀，實屬關係人交易而居中套利，不僅造成中信金、中信銀出現8億9000萬元損失，對廣大投資人權益也影響甚鉅，且犯後仍否認犯行，迄今未見悔意，建請法院科以適當之刑。

案發後遭羈押禁見的張明田、陳永晉，均否認涉不法，張辯稱未參與公司營運決策，只提供財務分析及諮詢。檢方已聲請宣告沒收張氏兄弟及張明田配偶名下共153筆不動產。

辜仲諒本月6日首度遭傳喚，他證稱是經由張、陳的建議，在內湖區安康段、潭美段兩塊土地中擇一投資，並交代張、陳找人承接已出資的安康段土地，但有交代不能虧錢，購地墊款須取回。辜上週出庭後被追問是否相信部屬？他回答：「我相信他們是清白的。」

辜仲諒雖未捲入此案，但他仍涉侵占中信金資產案、併購台壽保利益輸送案、龍邦炒股案等3部分，現於台北地院審理中；另外，纏訟10年的紅火案，辜二審被依違反銀行法之背信罪判刑9年8月、併科罰金1億5000萬元，最高法院發回更審，現由高院更一審審理中。