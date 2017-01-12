機車逆行人行道 貨車出門撞飛騎士
2017-01-12 19:40
〔即時新聞／綜合報導〕車不是這樣騎的！台中1名女子騎機車逆向行駛在人行道上，結果一輛從旁邊大門駛出的貨車煞車不及，當場撞飛女子，所幸女子僅受到輕傷，並無大礙，網友將是發過程上傳到臉書社團「爆料公社」，立刻吸引網友討論，痛批騎車女子駕照怎麼考到的！
一名陳姓網友在臉書社團「爆料公社」貼文表示「各位客官:請不要騎人行道又逆向，速度之快的經過人家大門口，人家緩慢出門，還是來不急煞車……"碰"，這次是小貨車讓妳輕傷，以後如果是砂石車或連結車，恐怕不是輕傷了……早日康復！！」照片中只見騎士沒戴安全帽被當場撞飛倒臥在地，所幸經過送醫後，只有輕微擦傷。
陳姓網友張貼文章後，立刻吸引網友討論，表示「乖乖遵守交通規則很難嗎」、「路是三寶走出來的」網友為貨車駕駛叫屈表示「這下又有得鬧了⋯司機真倒楣」、「貨車司機真無辜」。
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