2歲女童疑遭父親及其女友虐打 生母申請保護令

2017-01-12 20:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕高雄一名李姓女子昨天獲知，與余姓前夫同住新竹縣的2歲女兒，疑遭前夫及同居女友虐打，全身多處瘀青紅腫，連夜自高雄北上帶走女兒後，向當地警方報案，並申請保護令；李女事後將愛女受傷照片貼在臉書《爆料公社》上表達憤怒，引起網友撻伐。

李女貼文指出，昨接獲前夫室友密報，她的2歲女兒疑似遭爸爸和其同居女友摑巴掌，從凌晨12點就聽小孩哭聲，一直到凌晨3點；她連夜從高雄北上新竹，一見到女兒，第一句話就問哪裡痛痛，孩子說「臉臉」，讓她心如刀割。

李女反問：「一個外人打自親生父親怎麼忍心？才2歲的小孩而已，到底有什麼理由可以把小孩子打成這樣？」還說「孩子身上新舊傷已經不知道多少了」質疑女兒不只一次受虐。當時室友曾好心制止，但「爸爸的女朋友卻把孩子帶到樓梯間繼續賞巴掌」。

李女說，她要將女兒送醫驗傷，一度遭前夫制止。她並在臉書出示醫院驗傷診斷書，女兒雙臉頰紅腫，臀部和四肢也是瘀青紅腫，質疑是遭徒手、棍子造成傷勢。

初步了解，李女與前夫育有一女，兩人離婚後，女兒由前夫及其女友葉姓女子照顧。葉女可能因為剛生產，女童深夜不睡覺，吵鬧惹得兩人生氣，才出手打女童。

警方表示，李女帶著醫院驗傷單，抱著女童直奔竹北警分局報案，由家庭暴力防治官受理後，將根據李女的指控，訪談余男和葉女，並協助申請保護令。

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