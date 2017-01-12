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內湖大賣場失火？ 消防演習啦！

2017-01-12  18:33

［記者陳恩惠／台北報導］台北市消防局第三救災救護大隊今天在內湖區特力屋股份有限公司」舉行春安消防演習，竄升的濃煙讓購物的民眾一度誤以為真的發生火警，大隊長王證雄說，年節將近購物人潮增加，藉著演練檢視大型賣場應變能力，同時也邀請內湖區所有大型賣場的業者到場觀摩，提升相關場所防災意識。

消防局說，因應農曆新年即將到來，民眾為除舊佈新，紛紛前往各大賣場採購年節所需物品，為強化大型賣場員工臨災時緊急應變能力，提升災害初期應變、避難疏散等作為，特地選在年前進行消防演練。

消防局今天的演習模擬特力屋1樓商場的部分商家，因為用電不慎起火，引燃周邊可燃物並擴大延燒，賣場的員工反應即時，立刻依「自衛消防編組」實施初期應變，進行通報班、避難引導班、安全防護班、滅火班及救護班的演練。

稍後，消防救災救難人員據報到場，接手實施傷患救護、鐵捲門破壞、雙節梯救助、雲梯車緊急救援及消防水線射水滅火等搶救作為，演練過程逼真。

消防局期許，希望透過大型購物商場所有員工，與消防人員共同演練，能彼此相互砥礪，提升場所火災應變能力及防災意識，共同維護民眾購物的安全。

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  • 台北市消防局第三救災救護大隊今天在內湖區特力屋股份有限公司舉行春安消防演習。（記者陳恩惠翻攝）

    台北市消防局第三救災救護大隊今天在內湖區特力屋股份有限公司舉行春安消防演習。（記者陳恩惠翻攝）

  • 台北市消防局辦理內湖特力屋春安消防演練。（記者陳恩惠翻攝）

    台北市消防局辦理內湖特力屋春安消防演練。（記者陳恩惠翻攝）

  • 消防演練過程相當逼真。（記者陳恩惠翻攝）

    消防演練過程相當逼真。（記者陳恩惠翻攝）

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