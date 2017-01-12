內湖大賣場失火？ 消防演習啦！

2017-01-12 18:33

［記者陳恩惠／台北報導］台北市消防局第三救災救護大隊今天在內湖區特力屋股份有限公司」舉行春安消防演習，竄升的濃煙讓購物的民眾一度誤以為真的發生火警，大隊長王證雄說，年節將近購物人潮增加，藉著演練檢視大型賣場應變能力，同時也邀請內湖區所有大型賣場的業者到場觀摩，提升相關場所防災意識。

消防局說，因應農曆新年即將到來，民眾為除舊佈新，紛紛前往各大賣場採購年節所需物品，為強化大型賣場員工臨災時緊急應變能力，提升災害初期應變、避難疏散等作為，特地選在年前進行消防演練。

消防局今天的演習模擬特力屋1樓商場的部分商家，因為用電不慎起火，引燃周邊可燃物並擴大延燒，賣場的員工反應即時，立刻依「自衛消防編組」實施初期應變，進行通報班、避難引導班、安全防護班、滅火班及救護班的演練。

稍後，消防救災救難人員據報到場，接手實施傷患救護、鐵捲門破壞、雙節梯救助、雲梯車緊急救援及消防水線射水滅火等搶救作為，演練過程逼真。

消防局期許，希望透過大型購物商場所有員工，與消防人員共同演練，能彼此相互砥礪，提升場所火災應變能力及防災意識，共同維護民眾購物的安全。