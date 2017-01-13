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妻與男子擁抱呻吟夫提告 男：酒醉大聲喘氣

2017-01-13  00:01

［記者黃捷／台北報導］翁姓男子前年從自家架設的監視器發現，林姓妻子趁他出差期間，與一名吳姓男子在家中多次擁抱，林女還持續發出奇怪呻吟聲，翁男認為被戴綠帽，氣得提起侵權行為損害賠償訴訟；吳男出庭解釋，擁抱是朋友間常有的行為，林女則因喝醉酒呼吸急促，才會大聲喘氣，2人並無發生親密關係。

士林地方法院內湖簡易庭認定吳男侵害翁男配偶身分法益，判賠25萬元，吳男不服提起上訴，士林地院二審仍認定2人擁抱行為逾越正常男女社交往來範疇，但採信因酒醉喘氣說詞，改判賠8萬元，全案仍可上訴。

合議庭勘驗監視器畫面，發現吳男與林女擁抱時，還一邊表示：「跟你擁抱的感覺很好...」，林女也回應：「我要你抱我...」，搭配曖昧言語，明顯超過社會一般通念所能容忍的範圍。

另林女喘氣聲前後，吳男曾表示：「你不要躺下去，站起來...」等語，推測林女可能因酒醉跌倒欲掙扎爬起，才會出現密集喘氣聲，吳男辯詞並非無據，且林女在吳男離去前，衣著都完整，難認2人有擁抱以外的親密行為。

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