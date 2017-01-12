| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

轎車擦撞巴士翻覆 7旬駕駛自行脫困奇蹟無礙

新北市淡水今發生轎車擦撞小巴事故，兩車駕駛皆無大礙。（記者王宣晴翻攝）

2017-01-12  18:54

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水區淡金路今天上午11時許發生驚魂車禍，76歲的呂姓小客車駕駛與65歲的小巴士司機兩車同往淡水方向行駛，卻意外發生擦撞，在內側的自小客車又擦撞中央護欄，整輛車翻覆，所幸呂姓老翁自行爬出車外，送醫檢查後並無大礙。

警方調查，兩車駕駛皆無酒駕，當時小巴行駛在中外側車道，同向的兩車突然發生擦撞，自小客車失控朝中央分隔島衝撞翻覆，小巴士則被撞到內側車道，所幸兩車駕駛皆無大礙，但兩人當下都相當緊張，面對警方詢問事故原因，皆表示事發突然，記不清怎麼發生車禍，詳細肇事原因，警方仍在調查中。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巴士 擦撞 翻覆 自行脫困 轎車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：轎車擦撞巴士翻覆 7旬駕駛自行脫困奇蹟無礙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.