轎車擦撞巴士翻覆 7旬駕駛自行脫困奇蹟無礙

新北市淡水今發生轎車擦撞小巴事故，兩車駕駛皆無大礙。（記者王宣晴翻攝）

2017-01-12 18:54

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水區淡金路今天上午11時許發生驚魂車禍，76歲的呂姓小客車駕駛與65歲的小巴士司機兩車同往淡水方向行駛，卻意外發生擦撞，在內側的自小客車又擦撞中央護欄，整輛車翻覆，所幸呂姓老翁自行爬出車外，送醫檢查後並無大礙。

警方調查，兩車駕駛皆無酒駕，當時小巴行駛在中外側車道，同向的兩車突然發生擦撞，自小客車失控朝中央分隔島衝撞翻覆，小巴士則被撞到內側車道，所幸兩車駕駛皆無大礙，但兩人當下都相當緊張，面對警方詢問事故原因，皆表示事發突然，記不清怎麼發生車禍，詳細肇事原因，警方仍在調查中。