用最狂載兒法雷路人 網友諷：家長的教育不能等

雲林斗六一名婦人用超誇張的方式載小孩，一名網友趕緊拍下PO網，認為大人這樣的身教讓人不敢恭維。（圖擷自爆料公社）

2017-01-12 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在雲林縣斗六市大馬路上直擊一幕誇張畫面，一名婦人未戴安全帽騎乘機車，後面載著一位小男孩，驚悚的是，該名男童不但也沒配戴安全帽，還與婦人靠背而坐，並低頭把玩手機，完全沒有安全措施的保護，若是一個急轉彎，或是遭到其他汽、機車意外撞上，後果恐不堪設想。

斗六市中山路今日下午3點左右，一名未戴安全帽的婦人騎著機車，載著同樣未配戴安全帽的男童行駛在大馬路上，且男童並未環抱婦人，而是靠著她的背低頭玩手機，誇張畫面被一名李姓網友拍下PO上《爆料公社》，並說：「沒戴安全帽的大人我見多了，在機車上滑手機的小孩也見多了，但妳身教做壞了，還讓小孩背對坐車+兩手一起滑+聽耳機，3種享受一次滿足，我實在很怕下一個被雷的人出現」

不少網友見狀紛紛留言：「家長的教育不能等」、「真的超扯，不要命是嗎」、「萬一孩子怎麼了，又要怪誰」、「狂，出事再來怪別人開太快」、「比扯鈴還扯」、「不是親生的吧！」