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看到包包太驚艷 她直接拿走「忘了付錢」

2017-01-12  18:29

〔即時新聞／綜合報導〕基隆51歲徐姓女子日前行經市區一家服飾店，順手牽羊拿走店門口展示用、價值近3千元的包包，店家事後發現報警處理，徐女到案竟稱「看到包包太驚艷」，以致忘了付款。

據《蘋果》即時新聞報導，店家日前發現門口展示的包包不翼而飛，調閱監視器發現遭一名女子拿走；警方獲報調閱附近監視器，鎖定有侵占及竊盜前科的徐女。

徐女昨到案坦言拿走包包，但辯稱因為看到包包太驚艷、太喜歡，所以忘了付款。

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  • 基隆51歲徐姓女子日前行經市區一家服飾店，順手牽羊拿走店門口展示用的包包。（情境圖）

    基隆51歲徐姓女子日前行經市區一家服飾店，順手牽羊拿走店門口展示用的包包。（情境圖）

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