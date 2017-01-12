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酒駕還闖紅燈！新手女警機警查獲入行首件酒駕

2017-01-12  18:03

〔記者姚岳宏／台北報導〕去年底才剛從警專畢業，分發台北市警文山二分局萬盛派出所的女警陳于真，昨晚擔服21至24時取締酒駕勤務，巡邏時發現路口有名男性機車騎士違規闖紅燈，陳員隨即鳴笛示意其停車攔查，卻在欄查當下，聞到男子身上飄著濃厚酒味，男子當場承認酒駕，經酒測後數值達0.55mg/L，依公共危險罪現行犯逮捕。

陳員警專33期畢業，去年底分發萬盛派出所，正式配槍服勤不到一個月，於勤務中保持警覺性，主動查獲從警以來的第一件酒駕案件，令派出所內男警們刮目相看。

萬盛派出所長洪長義表示，陳員服勤態度認真，總會主動向學長們請教問題，下了班後，還利用時間觀摩學長們辦案技巧；對於這次查獲從警以來的第一件酒駕案件，陳員表示因此增加了自信，也更加堅定了打擊犯罪決心。

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  • 剛畢業分發的女警陳于真，查獲從警以來首件酒駕案件。（記者姚岳宏翻攝）

    剛畢業分發的女警陳于真，查獲從警以來首件酒駕案件。（記者姚岳宏翻攝）

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