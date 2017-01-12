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屏警破販毒討債集團 扣千萬現金及槍毒

2017-01-12  17:48

〔記者李立法／屏東報導〕劉姓男子組販毒及討債集團，被害人若還不出錢，便持棍棒把人打成重傷，逼迫簽下本票，甚至開車衝撞及輾壓被害人，手段兇殘，屏東警分局昨天直搗位於劉男住處的集團大本營，查扣1350萬元現金、改造槍彈及市價超過1千萬元的K他命等毒品，將6名嫌送辦。

43歲劉姓男子去年中旬自創幫派組織「仁德會」，以會長自居，吸收羅姓等5名手下專營販毒及暴力討債等不法勾當，一名周姓男子常到劉男經營的電玩店下注賭博電玩，結果輸得精光，周男心生不滿向劉男嗆聲，反被劉男揪眾毒打，甚至開車衝撞及輾壓周男，導致周男傷重送醫，還有一名經營水果攤的陳姓男子，因積欠款項，被砸攤還逼迫簽下2千萬元本票作為抵押。

屏東警分局據報展開佈線，發現該犯罪集團成員為了販毒擁槍自重，逞兇鬥狠，昨天時機成熟，動員警力前往劉姓主嫌住家搜索，發現劉嫌將2300公克K他命毒品及改造手槍，藏放在4樓神明壇，並在5樓閣樓發現滿地千元大鈔，經以數鈔機清點後，總數高達1350萬元，疑為犯罪贓款。

警方現場還查扣一粒眠174顆、咖啡包毒品11包、球棒3支、高爾夫球桿16支、開山刀2把等犯罪證物；昨天詢後依涉嫌恐嚇取財及毒品危害防制條例、槍砲等罪嫌，將劉男在內的6名集團份子送辦。

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  • 屏東警方破獲以劉男為首的販毒暴力討債集團。（記者李立法翻攝）

    屏東警方破獲以劉男為首的販毒暴力討債集團。（記者李立法翻攝）

  • 屏東警方查扣刀棍槍械。（記者李立法翻攝）

    屏東警方查扣刀棍槍械。（記者李立法翻攝）

  • 上千萬元的現鈔和大批毒品。（記者李立法翻攝）

    上千萬元的現鈔和大批毒品。（記者李立法翻攝）

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相關關鍵字： 幫派 毒品 討債集團 販毒
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標題：屏警破販毒討債集團 扣千萬現金及槍毒


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