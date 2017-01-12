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哭哭！貪警冒名抽電影票延押 過年看不到電影了

2017-01-12  17:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市新莊分局警備隊員李維中涉嫌冒用親友、民眾拾獲送往警局的100多張證件，證件照片換貼成自己照片來「變造」，再拿來參加網路上及主播在臉書上舉辦的電影票抽獎活動，檢警去年11月7日將他逮捕，訊後依偽造文書、瀆職等罪嫌以10萬元交保，不料11月16日又爆出他恐嚇警察友人，涉嫌串證，遭法院收押，因2個月羈押期將屆滿，新北地檢署向法院聲請延押獲准，李員得在台北看守所中過年，看不到春節的上檔電影了。

李維中交保後，涉嫌打電話給警察友人、同時也是證件遭冒用的「被害人」、台北市某派出所陳姓警員，要陳如被傳喚要做偽證「是長期自願借出駕照」給他使用；陳不從，李居然威嚇「晚上要去你家拜訪」，新莊分局與督察單位得知後，報告檢察官，檢察官因此將他拘提到案。

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  • 新莊分局警備隊員李維中，冒用他人身分或換貼自己照片變造證件上網抽電影票，檢方申請延押獲准。（資料照，記者王定傳攝）

    新莊分局警備隊員李維中，冒用他人身分或換貼自己照片變造證件上網抽電影票，檢方申請延押獲准。（資料照，記者王定傳攝）

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