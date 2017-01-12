遭控深夜參加車聚飆車 羅百吉這麼說...

2017-01-12 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕近來淡出螢光幕的藝人羅百吉，遭指控先夜會4名法拉利辣妹，又直奔新北石門十八王公參加車聚，未料最後脫序霸路上演直線加速賽。對此，羅百吉下午在臉書上貼文澄清，當天總共趕了5攤活動，到十八王公廟僅停留20分鐘即因下雨離開，絕對沒有參與飆車！

羅百吉下午貼文解釋，當天他總共趕了5攤，一開始現在凌晨12點在Box Nightclub 放歌表演，並在前往的途中遇上了來自上海、北京、加拿大及香港的女孩，開著一輛紅色敞篷法拉利跑車，對方認出「他是台灣的藝人羅百吉」便打開音響放著他的歌曲；羅百吉表示會想跟她們合照，只是單純覺得4名剛考到駕照的外籍女子在台灣開著紅色敞篷法拉利跑車很酷，拍完照後一起去了夜店後，4人便自行離去。

羅百吉說，大約凌晨2點離開夜店後，便去北投兒童樂園參與車友舉辦的靜態車聚，但因當時時間已晚，聚會的人都已散去，只好換第三攤去十八王公廟，到達十八王公時，他剛停好車就遇到許多朋友、親戚等人，但他因對當地環境熟悉，熟知員警都會在場取締拍照，便只在一旁觀看聊天，並未實際參與，隨後大約20分鐘後因開始下雨，便要開車離去，同時又接到朋友邀約前往北市錢櫃KTV參與大型網路聯誼喝酒趴踢，一進到包廂立刻吸引眾人目光，並點播「書瑋在哪裡」拱他上台開唱，最後羅百吉藉故離開後，與友人前往MTV看電影結束一天的行程。

羅百吉更表示，他當天的貼文「星期六是我們的夜晚」，恰好只是他的作品「星期六」裡面的歌詞，再三澄清絕無飆車，文末更祝福各位記者擁有美好的「星期六」。