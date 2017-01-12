男子深夜外出購物 酒駕蛇行還襲警
2017-01-12 17:53
連姓男子酒駕還襲警，大批警力到場才制伏，民眾不知情，誤以為警方抓詐騙車手。（圖擷自「爆料公社」）
［記者陳恩惠／台北報導］北市50歲連姓男子，深夜搭載友人外出購物，由於騎車未戴安全帽，又一路蛇行，引起士林警分局社子派出所巡邏員警注意，懷疑酒後駕車，尾隨至北市延平北路5段路口攔下，詎料，連男不僅拒測，撥開秘錄器還推倒警員，造成陳員右手背及右膝擦傷，多名支援警力到場壓制連男，今天訊後依公共危險、妨害公務等罪送辦。
警方調查，家住北市葫蘆街的連姓男子，無任何前科，昨天晚間7時30分在新北市林口區參加友人的聚會，席間，喝下至少7個大公杯的威士忌洋酒，餐敘後搭友人的座車返家。
警方說，連男在家泡茶到深夜11時許，發現檳榔吃完，強行要騎車外出，友人擔心他，坐在後座陪同外出，沒想到雙雙因為沒戴安全帽，遭對向騎機車巡邏的2名陳姓警員察覺有異，尾隨直追近100公尺外的延平北路五段路口才攔下，發現他滿身酒味。
警方說，連男下車後，不但拒絕酒測，向員警嗆聲：「你們想怎樣？」，然後以胸部頂撞員警、動手撥掉員警胸口的秘錄器，還企圖逃離，陳員上前攔阻並告知相關權利時，連男竟動手推陳員，導致員警跌倒受傷，造成右手背及右膝挫傷，趕緊呼叫支援，眾多警力到場才合力將連逮捕，連的酒測值竟高達0.97MG/L。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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