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詐騙車手私吞款 險害介紹人遭輾斃

2017-01-12  18:00

〔記者余衡／新北報導〕新北市海山警分局轄內日前發生一起傷害案件，被害人不但遭當街毆打還遭仇家開車衝撞，經警方調查發現該案與自稱竹聯幫雷堂份子的23歲男子馮澄宇有關，持續追蹤發現馮男自領一幫小弟，不但經營傳統賭場及討債，還將勢力伸進詐欺犯罪。

警方調查，馮男見詐欺犯罪獲利迅速，結合大陸詐騙機房，由他在台擔任俗稱「水房」角色，再令旗下小弟擔任車手負責收取詐得金額。曾有小弟私吞詐騙贓款120萬逃逸，馮男追不回款項竟要求介紹該名小弟加入的介紹人代為賠償損失，介紹人不從，便遭當街痛毆甚至企圖開車輾過。

海山警方會同刑事局偵查第二大隊第一隊組成專案小組跟監多時，昨天凌晨5點多兵分多路逮捕馮男等9名幫眾並搜出本票、人頭帳戶及匯款資料、空氣槍1把及被打凹的鋁棒等證物，全案訊後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財及妨害自由等罪移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方將馮澄宇（右一）等人移送。（記者余衡翻攝）

    警方將馮澄宇（右一）等人移送。（記者余衡翻攝）

  • 警方起出匯款資料及鋁棒。（記者余衡翻攝）

    警方起出匯款資料及鋁棒。（記者余衡翻攝）

  • 馮男率眾當街毆人。（記者余衡翻攝）

    馮男率眾當街毆人。（記者余衡翻攝）

  • 馮男率眾當街毆人。（記者余衡翻攝）

    馮男率眾當街毆人。（記者余衡翻攝）

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標題：詐騙車手私吞款 險害介紹人遭輾斃


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