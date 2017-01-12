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失身酒有多可怕？ 正妹喝完15分鐘後睡給你看

2017-01-12  17:25

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣警方昨日在嘉義市查獲有不法份子，竟然在臉書販售俗稱「失身酒」的美國「Four Loko」水果酒，由於此酒中有無色無味無臭，比強姦藥FM2還強的二級毒品伽瑪羥基丁酸（GHB），喝下後迅速就會昏迷。有香港美女演員去年曾經嘗試喝失身酒，結果15分鐘後當場醉倒在鏡頭前。

香港的娛樂及時事新聞節目《東張西望》，於2016年拍攝了當時在中國、香港很紅的失身酒試驗，請來香港女主持、演員雙棲的吳幸美，讓她測試飲用失身酒會有什麼後果。

從現場影片可以看到，在10分鐘後吳幸美看似還能對鏡頭侃侃而談，但到了15分鐘她開始情緒失控，整個人又哭又笑，接著她就倒在桌上不省人事。由此可見失身酒的威力之大，吳幸美在試驗結束後也提醒香港民眾要多加注意。

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  • 香港女演員吳幸美，在去年親身體驗失身水的威力，當場在鏡頭前昏睡。（圖擷自YouTube）

    香港女演員吳幸美，在去年親身體驗失身水的威力，當場在鏡頭前昏睡。（圖擷自YouTube）

  • 在昏睡前吳幸美曾進入情緒失控的階段。（圖擷自YouTube）

    在昏睡前吳幸美曾進入情緒失控的階段。（圖擷自YouTube）

  • 美國「Four Loko」水果酒俗稱失身酒，內含無色無味無臭，比強姦藥FM2還強的二級毒品伽瑪羥基丁酸（GHB）。（路透） <b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b>

    美國「Four Loko」水果酒俗稱失身酒，內含無色無味無臭，比強姦藥FM2還強的二級毒品伽瑪羥基丁酸（GHB）。（路透） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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