失身酒有多可怕？ 正妹喝完15分鐘後睡給你看

2017-01-12 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣警方昨日在嘉義市查獲有不法份子，竟然在臉書販售俗稱「失身酒」的美國「Four Loko」水果酒，由於此酒中有無色無味無臭，比強姦藥FM2還強的二級毒品伽瑪羥基丁酸（GHB），喝下後迅速就會昏迷。有香港美女演員去年曾經嘗試喝失身酒，結果15分鐘後當場醉倒在鏡頭前。

香港的娛樂及時事新聞節目《東張西望》，於2016年拍攝了當時在中國、香港很紅的失身酒試驗，請來香港女主持、演員雙棲的吳幸美，讓她測試飲用失身酒會有什麼後果。

從現場影片可以看到，在10分鐘後吳幸美看似還能對鏡頭侃侃而談，但到了15分鐘她開始情緒失控，整個人又哭又笑，接著她就倒在桌上不省人事。由此可見失身酒的威力之大，吳幸美在試驗結束後也提醒香港民眾要多加注意。

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