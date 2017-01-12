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國道玩命急煞、逼車樣樣來 網友：還要不要命？

2017-01-12  17:15

〔即時新聞／綜合報導〕要不要命？有網友今天下午在臉書社團「爆料公社」貼文表示，今天下午1時許行經國道1號北上11公里處時，遇到2輛小轎車，不要命似地在國道上相互逼車，貼文立刻吸引網友熱議，痛批2名駕駛太誇張！

一名張姓網友在臉書社團「爆料公社」貼文表示：「還玩，我都快煞不住了！」影片中只見，一輛白色轎車行駛在內側車道，隨後竄出一輛白色COLT PLUS直接切入內側車道逼車，白色轎車急忙踩剎車才躲過，不料白色轎車不甘被逼車，趁著COLT PLUS切到外側車道時，也依樣畫葫蘆，突然切到外側車道，急踩煞車減速，讓COLT PLUS慌張先將車身向右側靠，再往左回打才避免發生追撞，但2車驟降車速逼車行為，嚇的行駛在後方的張姓網友連忙按喇叭示警才驚險躲過。

貼文一出隨即吸引網友討論，痛罵2車車主「超危險的，這二台駕駛不要命了…」、「真是不要命了！也不要拖累別人啊」、「以為在遊樂場玩碰碰車嗎」也有人擔心網友安為直呼「樓主，真為你捏把汗，譴責那兩台危險駕駛人」

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  • COLT PLUS先在內側車道逼車。（擷取自爆料公社）

    COLT PLUS先在內側車道逼車。（擷取自爆料公社）

  • 白色轎車不甘示弱在外側車道逼車。（擷取自爆料公社）

    白色轎車不甘示弱在外側車道逼車。（擷取自爆料公社）

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