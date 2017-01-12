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搭鐵皮屋摔落地 男子鐵條穿身撿回一命

2017-01-12  16:09

〔記者邱芷柔、羅欣貞／屏東報導〕今天上午屏東內埔鄉1名49歲的柯姓男子，在工作中從3米高處跌落，遭到鐵條從右側腋窩刺入，鐵條穿出肩胛骨，模樣相當驚人，由內埔消防隊緊急送往國仁醫院後再轉送屏東基督教醫院治療，經過1個多小時的手術，順利將柯男身上的鐵條取出，所幸沒有生命危險。

「差一點就沒命了！」消防人員表示，柯男在一處民宅搭設鐵皮屋，不慎從3公尺高的樓面摔落，遭到民宅原有結構鐵條刺穿肩胛骨，還好刺穿處在右側，距離心臟還有一段距離。

消防人員也表示，現場工人先協助鋸斷連結在結構上的鐵條，救護人員趕抵現場後，柯男被鐵條貫穿處並無大量出血，柯男也一手扶著身上的鐵條，自己走上救護車。

柯男轉院到屏東基督教醫院時，同樣自己走進急診室，院方立刻為他進行電腦斷層攝影，確定並無傷及肺部等臟器，僅傷到胸大肌，隨後由骨科主治醫師林松俊為柯男進行手術，經過1個多小時，順利將鐵條取出，目前住院觀察。

屏基外科主任李宗龍呼籲，如果碰到類似狀況，切勿將穿刺物拔出，以免造成大出血等更嚴重的傷害，盡快送醫治療才對。

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  • 柯男在搭設鐵皮屋時不慎跌落，遭鐵條從右側腋下貫穿肩胛骨，模樣相當驚人。（記者邱芷柔翻攝）

    柯男在搭設鐵皮屋時不慎跌落，遭鐵條從右側腋下貫穿肩胛骨，模樣相當驚人。（記者邱芷柔翻攝）

  • 屏東內埔一處施工民宅傳出意外，柯男從3米高處跌落，遭鐵條從腋下貫穿肩胛骨。（記者邱芷柔翻攝）

    屏東內埔一處施工民宅傳出意外，柯男從3米高處跌落，遭鐵條從腋下貫穿肩胛骨。（記者邱芷柔翻攝）

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