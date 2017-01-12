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男揹毒品罪跑路又涉槍殺女友 遭逮先入監服刑

2017-01-12  17:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕37歲毒品通緝犯吳旻泰，9日與陳姓同居女友發生爭執，一氣之下涉嫌槍殺女友後逃亡到台中躲藏兩天，昨準備搭乘客運跑路時被警方逮捕，吳嫌落網後痛哭稱：「我沒有殺人，是女友自殺！」吳嫌今天中午移送新北地檢署複訊，因吳嫌因犯下毒品案被判入監15年，檢方訊後將他發監執行，關進監獄裡。

警方調查，吳嫌因毒品案被逮，法院判決須入監服刑15年，他因未到案執行，去年4月遭通緝，吳嫌一邊跑路，一邊擔任「馬伕」過活，去年12月底才透過友人名義承租新北市新莊區新莊路的套房，與陳女同居，沒想到又涉犯殺人重罪。

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  • 嫌犯吳旻泰被逮入監服刑。（資料照，記者曾健銘攝）

    嫌犯吳旻泰被逮入監服刑。（資料照，記者曾健銘攝）

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