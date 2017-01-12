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山老鼠砍百萬樟木 桃源課長收賄做假證羈押禁見

檢廉辧案人員查扣盜砍樟木，市價近百萬元。（記者鮑建信翻攝）

2017-01-12  15:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市桃源區農觀課高姓課長、曾姓約僱人員，各涉嫌收受10多萬元賄款後，偽造同意書等證件，讓吳姓山老鼠盜砍百萬元樟木販售，橋頭地檢署檢察官會同廉政官搜查區公所等處，並偵訊高等10多人，今天凌晨聲請羈押高等3人獲准，其餘人均請回。

據了解，吳姓山老鼠獲悉原住民保留地有許多樟木，意圖盜砍販售圖利，於是與高雄市桃源農觀課高姓課長、曾姓僱員共謀，由高等人出具偽造的會勘紀錄、申請砍伐和載運同意書後，向2人各行賄10多萬元。

吳嫌持同意書等證件，進入保留區林班地，涉嫌盜砍市價上百萬的2棵樹齡達40年的樟木後，竟以40萬元低價出售。

橋頭地檢署和廉政署南調組接獲線報，經過數月蒐證調查後，昨天見時機成熟，展開收網行動，廿多名幹員前往桃源區公所等3處搜查，查扣偽造同意書等文件，帶回高姓課長等10多人漏夜偵訊後，今天凌晨聲請羈押高、曾、吳等3人，其餘人均請回。

凌晨4點多，橋頭地院法官認為高等3人涉嫌情節重大，並有串證之虞，裁定羈押禁見，並由檢廉辦案人員擴大偵辦中。

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  • 吳姓山老鼠涉嫌盜砍市價上百萬的2棵樹齡達40年的樟木後，卻以40萬元低價出售。（記者鮑建信翻攝）

    吳姓山老鼠涉嫌盜砍市價上百萬的2棵樹齡達40年的樟木後，卻以40萬元低價出售。（記者鮑建信翻攝）

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