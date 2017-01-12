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半夜回家見噁男街邊搓鳥 網友加封「尻尻俠」

2017-01-12  18:10

〔記者徐聖倫／新北報導〕暗夜驚見「尻尻俠」！許姓男子昨晚間返家行經新北市中和區中山路一段，竟在街邊看到1名男子對著電線桿不斷搓弄自己的「小弟弟」，許某將這個「奇景」拍了下來PO上網，直呼「這樣不會破皮嗎？」還給了他一個封號「尻尻俠」。

據悉，警方在網路見到這段影片已主動介入，並表示此舉已涉及刑法公然猥褻罪，警方現正調閱相關監視器，找尋這名「尻尻俠」中。

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  • 許姓網友將男子搓鳥拍下PO網，還給他封號叫「尻尻俠」。（記者徐聖倫翻攝）

    許姓網友將男子搓鳥拍下PO網，還給他封號叫「尻尻俠」。（記者徐聖倫翻攝）

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