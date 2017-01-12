討債集團自創10大酷刑 燙手腳、點炮炸GG

2017-01-12 23:30

〔記者王定傳／新北報導〕男子吳全恩為首的討債集團，將欠債的廖男及簡姓友人押往旅館，自創10大酷刑，拿熱融膠條鞭打、熱水燙手腳、逼吞寶特瓶、鋁棒敲牙，還要簡男模仿A片自慰，甚至拿熱水與鞭炮燙、炸生殖器，新北地院依攜帶凶器強盜、私行拘禁等罪，判吳男12年徒刑，其中1年半可易科罰金。

檢警調查，賴男不滿廖男積欠9萬元，懷疑廖男向警方指控他是毒品上游，102年6月14日清晨6時許，夥同吳全恩、黃信偉、郭育翰等人闖進廖男投宿摩鐵，以熱融膠條、鋁棒毆打，還拿膠帶綑綁、熱水燙手腳、逼吞空氣槍鋼珠，恐嚇不從即予活埋。

廖男及簡姓友人分遭凌虐到早上9時許，因退房時間已到，吳男等人把2人押往新北市樹林一間摩鐵繼續「上課」，還播放追債時凌虐他人畫面，逼簡男生吞寶特瓶、拿鋁棒敲牙齒，甚至要簡男咬著鐵條，再由眾人敲擊兩側凌虐，並逼簡男咬鐵條撞垃圾桶。

簡男痛苦不已，拿鐵條敲牙齒自殘，眾人見狀在旁嘲笑，持續凌虐到上午11時，吳男要兩人「二選一」，一是被栽毒送辦，否則繼續「上課」，廖男不從，吳隨即命兩人猜拳，逼贏家拿空氣槍射擊輸家身體。

賴男要簡男模仿A片自慰，簡男還遭熱水燙下體，被逼把鞭炮夾在兩腿中點燃爆炸。當晚7時許，眾人將兩被害人帶往樹林大同山觀景台，把鞭炮綁在簡男身上點燃，要簡男追到廖男「才可下課」（指放人），極盡凌虐之能事。至於共犯賴沛宗等4名成員，去年12月間，法院已判四人4個月至8年不等徒刑。