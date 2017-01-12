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騎士被汽車輪輾腳 遭嗆「亂鑽車」

2017-01-12  17:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕壓到腳啦！今上午8時許，賴姓女子騎機車上班途中行經新北市中和區建八、建一路口，由於上班車多，遭一旁計程車壓到左腳掌，賴女拍窗告知，反被司機嗆亂鑽車，氣得賴女將此事PO上《爆料公社》，引發網友2派爭執。

警方說，今上午並未有收到相關報案，而機車騎士若當下腳掌因此受傷，理因第一時間報案，交由警方協助釐清狀況，以維護雙方權益。中和警交通分隊長許光震呼籲，行車理應保持是當車距，避免發生車輛相撞，或擦撞路人、壓傷騎士等不必要意外。

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  • 頭戴桃紅色安全帽的賴醒女騎士，左腳被計程車輪輾壓。（圖擷取自爆料公社）

    頭戴桃紅色安全帽的賴醒女騎士，左腳被計程車輪輾壓。（圖擷取自爆料公社）

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