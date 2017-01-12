珠寶公司違法吸金 1千萬 遭檢調搜索
2017-01-12 15:44
〔記者陳慰慈／新北報導〕璀璨國際珠寶有限公司涉嫌推出「璀璨回饋消費專案」，藉由刊登廣告徵求鑽石業務經理，進行違法吸金1千多萬元，20多名受害經銷商投資後領了數月紅利後，就未再領到，才驚知被騙，新北地檢署企業組檢察官馬中人今天上午指揮法務部調查局新北市調處，搜索負責人湯健明、公司經理住處等地，帶回湯男、李姓會計及一名經理共3人，全案朝違反銀行法罪嫌偵辦，3人目前已移送新北檢複訊。
檢調調查，璀璨國際珠寶公司推出「璀璨回饋消費專案」，依投資金額多寡分為銀卡（投資金額10萬元以上）、金卡（投資金額50萬元以上）、白金卡（投資金額100萬元以上），經銷商取得消費券，消費券若未消費，得於每月5日持消費券向公司領取報酬，依金額每月可領回0.8％至1.5％之投資款，並以領有高獎金為由，誘使不特定民眾加入該公司成為業務員後加入經銷商，目前已發現有20多名被害人受害，吸金金額逾千萬元。
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