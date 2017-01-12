性侵案今下午開庭 秦偉：相信法院會還我清白

2017-01-12 15:29

〔記者張文川／台北報導〕藝人秦偉被控性侵害8名女子10次，台北地方法院今天開庭，秦偉提早20分鐘到達法院，進入前受訪強調，媒體新聞對他一直都滿偏頗的，報導很多不存在的事情，「例如有人說我曾被告性侵、我反告誣告，甚至有位曾姓男子說是我公司股東，被我騙了3000萬後自殺」，又說他在法院打過官司但是沒告成，「大家可以去求證，這一次是我第一次走進法院訴訟，所以，你覺得這些事情是真的嗎？」

秦偉說：「很多子虛烏有的事，我不方便說是他們是『刷存在感』的人，現在既然已經走到法院了，也請到知名律師來處理，我相信法院會還我清白」。

辯護律師周武榮說，外界一直質疑有未成年的受害者，但這位受害者現在已30幾歲，那是16年前的事情，「用這來做文章，這對秦偉並不公平」，強調未來有不符事實的事，一定會提告。

49歲單身的秦偉為知名綜藝咖，去年性侵案爆發後，案情滾雪球，多位女子接續出面控訴，北檢起訴認定，秦偉2002年起涉案，被害人包括14歲女粉絲、女編劇、女模、女造型師、女網友，趁獨處時強拖硬上，犯案地點包括自家、公司、車上、廣播電台男廁、電視台茶水間，手法如出一轍。

去年7月一位女造型師出面在臉書直播指控遭秦偉性侵，希望不要再有人受害，隨後多位被害人與她聯絡，控訴也遭秦偉狼爪，被害人正式提告後，北檢認定秦偉涉嫌重大，將他起訴，北院今開庭。

上月1日台北地院首度開庭，法官調查後裁定秦偉繼續限制出境，但若有海外工作需求，可向法官聲請具保暫時解除限制出境。當時秦偉在法院外受訪時，兩度激動地強調：「我從來沒有勉強任何人做不願意的事」，揚言對爾後一定對不實言論採取法律途徑，還嘶吼3聲：「沒有（性侵）！沒有！絕對沒有！」。