| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

明天一起來！司法院長、秘書長「大咖」捐愛心義賣

2017-01-12  16:53

〔記者楊國文／台北報導〕農曆年節將屆，高等法院明天下午2點起將在司法大廈3樓大禮堂舉辦「寒冬送暖愛心義賣活動」，不僅有法官、檢察官等司法人捐出物品，司法院長許宗力及其夫人、秘書長呂太郎等「大咖」官員也會捐出壓箱寶提供義賣，期能拋磚引玉，活動所得將全數交給伊甸社會福利基金會，歡迎民眾共襄盛舉。

高等法院今上午在司法大廈二樓為這場義賣活動暖身，高等法院行政庭長周盈文指出，活動現場有伊甸基金會提供庇護工廠學員手工製作的環保袋、羊毛氈零錢包等產品，共同進行愛心義賣，不少司法人員也提供收藏品供義賣，高院法官邱忠義上午即搶得頭香，掏腰包以1千元購得名筆和手錶，笑得合不攏嘴。

周盈文並指出，為提高參與愛心義賣的熱度，明天也搭配舉辦高等法院第二屆「好歌喉」員工歌唱比賽，今年有多位法官及同仁報名參加，在歲末年終繁重工作之餘，共同引吭高歌，提升士氣，散播歡樂。

上午活動中，高等法院也公佈新增設民事審判副發言人李國增、刑事審判副發言人邱忠義兩人，便於重大案件判決後，透過媒體與社會大眾溝通更迅速。

廣告
  • 高院行政庭長周盈文呼籲司法同仁共襄盛舉，做好事幫助弱勢民眾。（記者楊國文攝）

    高院行政庭長周盈文呼籲司法同仁共襄盛舉，做好事幫助弱勢民眾。（記者楊國文攝）

  • 高院行政庭長周盈文（左）指出，除了他仍擔任發言人外，高院另增設民事副發言人李國增（中）、刑事副發言人邱忠義（右）。（記者楊國文攝）

    高院行政庭長周盈文（左）指出，除了他仍擔任發言人外，高院另增設民事副發言人李國增（中）、刑事副發言人邱忠義（右）。（記者楊國文攝）

  • 愛心價100元！精通書法的高等法院公設辯護人郭書益，現場揮毫寫春聯，捐做義賣。（記者楊國文攝）

    愛心價100元！精通書法的高等法院公設辯護人郭書益，現場揮毫寫春聯，捐做義賣。（記者楊國文攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛心義賣 高等法院
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：明天一起來！司法院長、秘書長「大咖」捐愛心義賣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.