明天一起來！司法院長、秘書長「大咖」捐愛心義賣

2017-01-12 16:53

〔記者楊國文／台北報導〕農曆年節將屆，高等法院明天下午2點起將在司法大廈3樓大禮堂舉辦「寒冬送暖愛心義賣活動」，不僅有法官、檢察官等司法人捐出物品，司法院長許宗力及其夫人、秘書長呂太郎等「大咖」官員也會捐出壓箱寶提供義賣，期能拋磚引玉，活動所得將全數交給伊甸社會福利基金會，歡迎民眾共襄盛舉。

高等法院今上午在司法大廈二樓為這場義賣活動暖身，高等法院行政庭長周盈文指出，活動現場有伊甸基金會提供庇護工廠學員手工製作的環保袋、羊毛氈零錢包等產品，共同進行愛心義賣，不少司法人員也提供收藏品供義賣，高院法官邱忠義上午即搶得頭香，掏腰包以1千元購得名筆和手錶，笑得合不攏嘴。

周盈文並指出，為提高參與愛心義賣的熱度，明天也搭配舉辦高等法院第二屆「好歌喉」員工歌唱比賽，今年有多位法官及同仁報名參加，在歲末年終繁重工作之餘，共同引吭高歌，提升士氣，散播歡樂。

上午活動中，高等法院也公佈新增設民事審判副發言人李國增、刑事審判副發言人邱忠義兩人，便於重大案件判決後，透過媒體與社會大眾溝通更迅速。