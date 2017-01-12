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三總醫師涉勾結勞保黃牛撈6000萬 檢廉搜索約談

2017-01-12  14:38

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調接獲檢舉，指三軍總醫院神經科部週邊神經科主任林俊杰，涉嫌於103年6月至今，勾結4名勞保黃牛，以1件15000元的代價，製作不實醫療紀錄，總計製作超過300多件，藉以符合勞保失能認定，不法獲利逾6000萬元。

台北地檢署今指揮廉政署搜索三總等5處，並約談林俊杰、4名勞保黃牛，以及10名病患等15人到案，全案朝詐欺、偽造文書罪嫌方向偵辦。

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  • 台北地檢署。（資料照，記者錢利忠）

    台北地檢署。（資料照，記者錢利忠）

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相關關鍵字： 三軍總醫院 偽造文書 勞保黃牛 廉政署 詐欺
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