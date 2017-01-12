大坑風景區步道吸客 今年預計整修2.4.5.6號步道

2017-01-12 15:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大坑風景區假日吸引許多民眾前來登山運動，但因部分步道損壞備受詬病，市府觀光旅遊局風景管理所除發起企業認養外，今年並將斥資整修2、4、5、6號四條步道，針對1號步道等嚴重、零星的毀損，也會進行整修，此外，元月起並增加7號步道的生態導覽服務。

觀光旅遊局表示，大坑風景區共有12條著名的登山步道，還有溫泉，日常吸引許多民眾前往大坑體驗自然生態，及品嘗芋圓、土雞、竹筍等小吃料理。

風景管理所所長廖偉志說，針對企業認養部分，目前已有許多企業接觸詢問相關辦法，風景所日前也邀集市府建設局等相關單位聽取意見，以訂定步道認養要點，預計2月召開說明會，讓企業了解相關認養辦法及獎勵。

廖偉志表示，市府並已完成5號整條及4號步道部分路段的整修發包作業，為免農曆年假期間影響民眾登山休閒，將於春節後進場施工。今年並已編列預算，將整修2、6號步道及4號步道未整修的部分，此外，針對1號步道等嚴重、零星損壞的步道，也會派員整修。

另除了大坑生態園及5-1號步道原有的生態導覽外，今年因解說志工擴編，人力較充足，風管所也增加7號步道的生態導覽服務，只是集合地點及時間等略有變動。

大坑生態園區導覽時間為每週日及每月第二、四週的星期六上午9時至10時、10時30分至11時30分，集合地點為北屯區中正露營區管理站斜對面；大坑5-1號步道，導覽時間為每月第一、四週的星期日及第二、三週的星期六上午9時至10時、9時30分至10時30分，集合地點為步道上經過電塔後約100公尺集合處標示牌；大坑7號步道，導覽時間為每月第二、四週的星期日及每月第一、三週的星期六上午8時30分至9時30分、10時30分至11時30分，集合地點在大坑7號步道入口處，團體才需預約。