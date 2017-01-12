疑闖紅燈搶快過馬路 7旬翁遭撞飛身亡
2017-01-12 14:42
〔記者余衡／新北報導〕77歲許姓老翁今天凌晨4點多，要穿越新北市板橋區三民路時，疑因未遵守路口交通號誌，紅燈時就提前起步，雖然走在斑馬線上，仍遭36歲黃姓計程車司機開車撞飛，許翁當場重傷，經送醫後仍宣告不治。
許妻向警方表示，他跟老公清晨都會一起出門運動，今晨4點多老公疑似急著想走到馬路另一側，才走不到一半就被計程車撞上。而警方對黃男進行酒測並未發現反應，黃男稱當時天色昏暗視線不佳，看見許翁時已經來不及閃避，目前警方還在釐清車禍過程。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 馬公5女燒炭自殺案 檢警證實久病厭世是動機
- 跨境詐騙83天 台中地檢從重求刑13年
- 「不倫戀污名化陳進福」受害家屬轟謝依涵毫無悔意
- 三總醫師涉勾結勞保黃牛撈6000萬 檢廉搜索約談
網友回應
熱門新聞
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 福山雅治攜手名導 挑戰扮律師救人氣
- 台積電第1季營收將季減8.9％至10％ 超過市場預期
- 自由廣場》洗手間與提款機 看見中港台不同
- 翁啟惠起訴 李遠哲：對中研院很不好
- 三大法人買超90億 外資買超104億
- MLB》失意的終結者 運動家3.5億精明網羅
- 勞倫斯世界體育獎 最佳男運動員6搶1
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 立光去年第四季每股賺62.99元 創歷史新高
- 朝陽人壽二度標售 國泰搶親
- 張本渝恐怖衝浪 險遭大浪捲走
- 蝙蝠銳減30萬隻大解密 農藥、重金屬害的
- 自由廣場》沒想到黃世銘....
- 8旬嬤收偽鈔倒賠 網友買光她的菜
- 球隊找「外」援》中信借重鈴木尚廣? 攏是謠言！
- 〈國際現場〉葛洛斯示警 債市空頭恐降臨
- 藍又時桃花絕緣 怨張芸京搞破壞
- 轉乘沒優惠 有錢卡單月投訴200多起
- 各地分寺院活動多 法鼓山邀民眾來走春
- 愛女獻第一次 豬哥亮嗆聲「被奪走了啦」
- 中職》富邦、統一都想要 阿福考慮上場機會
- 好玩家推出《STARLY GIRLS 星娘》挹注首季營收
- 台積電第4季獲利飆千億元新高 全年每股盈餘12.89元
- 日動畫突破敏感帶！《你的名字》夯爆可望拍成韓劇
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- NBA》進階數據解密 最強進攻武器在這隊
- 《川普內閣參院聽證會》國務卿提勒森︰俄具危險性
- 大同爆量強漲 股價5年來新高
- 槓上CNN！ 川普：報導「假新聞」禁止記者提問
- 孔侑驚傳過勞就醫 劇組駁誤報
- 今年新措施》廟會遶境 禁沿路放鞭炮
- 失去的再生回來！賴神探視勇敢產女的維冠災民
- 受助青年訪柬埔寨 分享自立經驗
- 時力黨徽遭註冊為商標 黃國昌：這事情太離譜
- 散熱廠三雄 去年營收新高
- 八三夭自律 絕不碰粉絲
- 奈國文書重申一中 聲稱重新檢視台、奈貿易關係
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑闖紅燈搶快過馬路 7旬翁遭撞飛身亡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分