疑闖紅燈搶快過馬路 7旬翁遭撞飛身亡

2017-01-12 14:42

〔記者余衡／新北報導〕77歲許姓老翁今天凌晨4點多，要穿越新北市板橋區三民路時，疑因未遵守路口交通號誌，紅燈時就提前起步，雖然走在斑馬線上，仍遭36歲黃姓計程車司機開車撞飛，許翁當場重傷，經送醫後仍宣告不治。

許妻向警方表示，他跟老公清晨都會一起出門運動，今晨4點多老公疑似急著想走到馬路另一側，才走不到一半就被計程車撞上。而警方對黃男進行酒測並未發現反應，黃男稱當時天色昏暗視線不佳，看見許翁時已經來不及閃避，目前警方還在釐清車禍過程。