飛車趕火場救災 熱心義消擦撞燈桿意外亡

2017-01-12 14:39

［記者陳恩惠／台北報導］台北市消防局第四救災救護大隊北投中隊光明分隊的義消曾潤松，今天凌晨2時餘，獲悉北市大業路某處鐵皮雞寮發生火警，立刻飛車趕往參與協勤，卻在距火場800公尺處，疑因天色昏暗，機車無故打滑，先失控擦撞路沿，再撞上路燈桿倒地，路經的消防員發現車禍，驚見「自己人」趕緊送醫，但曾某仍因傷重宣告不治；由於曾某為正事義消，消防局將依「因公死亡」相關規定從優撫恤。

消防局119勤務中心，今天凌晨2時6分據報，表示北市北投區大業路527巷161弄的東北方50公尺處發生火警，立刻派出水箱車8輛、特種車2輛、救護車2 輛共34名救災救護人員弛往，到場發現起火現場是處鐵皮屋建築，平時做為雞寮用途，由於現場擺放數個鋼瓶，讓消防隊員不敢大意，義消們據報也紛紛前往支援。

消防局說，就在雞寮火警發生後，凌晨2時33分許，北投中隊石牌分隊車組人員趕往現場時，行經北市大業路527巷，靠近捷運北投機場後側路上，發現1部機車倒地，騎士頭部重創，當場血流滿地，置物箱物品散落一地，掉出義消身著的紅色消防外套，緊急呼叫救護車趕往，初步檢傷發現傷者已無呼吸、心跳，緊急施救後送醫，進一步清查身分，才發現傷者竟然是光明分隊的義消人員曾潤松。

警方調查，60歲的曾潤松，擔任義消工作已有20餘年，育有2子，平日在淡水某電子材料公司任職技工，是名默默付出，熱心服務的義消，家住北市新興街的他，今天凌晨2時餘，聽到多部消防車呼嘯而過的聲響，警覺不對勁，立刻跨上機車，飛車趕往。

曾某騎車行經大業路527巷路段時，可能車速過快、路面顛簸，車輪打滑之際，疑似先擦撞突出的路沿，然後失控撞上路燈，當場撞擊頭部，送醫不治；北投中隊光明分隊分隊長陳子喬說，「阿松是北投中隊光明分隊的義消同仁，平時非常的熱心，只要聽到火警，都會主動詢問火警地點前往協助，痛失這位好兄弟讓大家非常難過。」