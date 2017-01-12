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路邊水溝蓋別亂撿 阿伯想資源回收被當賊

2017-01-12  14:31

〔記者王冠仁／台北報導〕有竊盜前科的69歲陳姓男子，日前推著手推車經過台北市長順街一棟大樓外面時，看到大樓門口擺放著一個方形水溝蓋；陳將水溝蓋搬上推車準備離去之際，被目睹全程的王姓住戶攔下報警。

陳告訴警方，他以為水溝蓋是無主物，打算帶走拿去資源回收廠變現。不過警方調閱監視器畫面追查，研判他可能是沿街挑選可變賣的物品再偷走牟利，認定他行竊，最後將他依竊盜罪嫌送辦。

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  • 陳男涉嫌偷走水溝蓋變賣被逮。（記者王冠仁翻攝）

    陳男涉嫌偷走水溝蓋變賣被逮。（記者王冠仁翻攝）

  • 陳男涉嫌偷走水溝蓋變賣被逮。（記者王冠仁翻攝）

    陳男涉嫌偷走水溝蓋變賣被逮。（記者王冠仁翻攝）

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