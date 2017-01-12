| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

黑心海帶起訴 業者辯稱大家都用 不用就没競爭力

2017-01-12  14:29

〔記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導〕彰化地檢署偵辦攤商使用工業鹼粉泡「黑心海帶」，今天偵查終結，依食品衛生管理法起訴葉姓化工行老闆娘以及2間海生攤商負責人。

2間攤商已向「綜原化工原料行」購買工業鹼粉超過10年，前年均被衛生局行政稽查裁罰，而改用「食品級鹼粉」，只因「客人反應不好」又改回「工業級」，化工原料行明知他們買回去泡海帶、魷魚，建議他們不要使用，但為了賺錢，還是賣給被告。

被起訴的分別是「綜原化工原料行」葉姓老闆娘（67歲）、蔡姓女攤商（45歲）、林姓男攤商（55歲）。

蔡婦向檢方坦承，她10多年前就開始向綜原化工行購買工業用重鹼（工業用鹼粉）泡海帶絲，「三民市場內很多攤商都用重鹼，這大家都知道」，攤商之所以向綜原購買，因為該公司沒有開發票，不會留下紀錄。

林姓攤商則向檢方表示，他7、8年前開始向綜原購買重鹼，主要用來泡魷魚，而且一定要指名使用「XX牌工業用純鹼」，雖然它上面有「禁用於食品」的警示字樣，但用它來泡魷魚效果就是特別好，口感脆、鮮度夠、顏色漂亮，他在去年11間被衛生局稽查後，改用「食品級鹼粉」，但客人反應不好，效果很差，泡好的魷魚就是賣不出去，只好再回頭使用工業用鹼粉，「我也想用食品级，但用了就没競爭力！」

化工行葉姓老闆娘說，她明知蔡婦是海帶業者、林男是水產業者，買工業鹼一定是拿回去泡海產或海帶，她曾建議他們買「食品級」，但他們就是要買工業級，「我若不賣給他們，他們還是有其它管道買到」，想一想，還是賣給他們。

彰化縣府衛生局長葉彥伯指出，食品級碳酸鈉大多用於泡製魷魚、海帶等食品，目的是讓乾的食品變軟、變蓬鬆、口感變好，但因食品級需經過重重關卡的檢測和處理，確保不會有重金屬殘留的疑慮，成本相對高，售價高出五成，而工業用碳酸鈉製程中，可能發生重金屬和致癌物殘留，對人體健康造成傷害。

廣告
  • 檢方查扣的工業用鹼粉。（記者顏宏駿翻攝）

    檢方查扣的工業用鹼粉。（記者顏宏駿翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 工業鹼 魷魚 黑心海帶
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：黑心海帶起訴 業者辯稱大家都用 不用就没競爭力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.