黑心海帶起訴 業者辯稱大家都用 不用就没競爭力
〔記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導〕彰化地檢署偵辦攤商使用工業鹼粉泡「黑心海帶」，今天偵查終結，依食品衛生管理法起訴葉姓化工行老闆娘以及2間海生攤商負責人。
2間攤商已向「綜原化工原料行」購買工業鹼粉超過10年，前年均被衛生局行政稽查裁罰，而改用「食品級鹼粉」，只因「客人反應不好」又改回「工業級」，化工原料行明知他們買回去泡海帶、魷魚，建議他們不要使用，但為了賺錢，還是賣給被告。
被起訴的分別是「綜原化工原料行」葉姓老闆娘（67歲）、蔡姓女攤商（45歲）、林姓男攤商（55歲）。
蔡婦向檢方坦承，她10多年前就開始向綜原化工行購買工業用重鹼（工業用鹼粉）泡海帶絲，「三民市場內很多攤商都用重鹼，這大家都知道」，攤商之所以向綜原購買，因為該公司沒有開發票，不會留下紀錄。
林姓攤商則向檢方表示，他7、8年前開始向綜原購買重鹼，主要用來泡魷魚，而且一定要指名使用「XX牌工業用純鹼」，雖然它上面有「禁用於食品」的警示字樣，但用它來泡魷魚效果就是特別好，口感脆、鮮度夠、顏色漂亮，他在去年11間被衛生局稽查後，改用「食品級鹼粉」，但客人反應不好，效果很差，泡好的魷魚就是賣不出去，只好再回頭使用工業用鹼粉，「我也想用食品级，但用了就没競爭力！」
化工行葉姓老闆娘說，她明知蔡婦是海帶業者、林男是水產業者，買工業鹼一定是拿回去泡海產或海帶，她曾建議他們買「食品級」，但他們就是要買工業級，「我若不賣給他們，他們還是有其它管道買到」，想一想，還是賣給他們。
彰化縣府衛生局長葉彥伯指出，食品級碳酸鈉大多用於泡製魷魚、海帶等食品，目的是讓乾的食品變軟、變蓬鬆、口感變好，但因食品級需經過重重關卡的檢測和處理，確保不會有重金屬殘留的疑慮，成本相對高，售價高出五成，而工業用碳酸鈉製程中，可能發生重金屬和致癌物殘留，對人體健康造成傷害。
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標題：黑心海帶起訴 業者辯稱大家都用 不用就没競爭力
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