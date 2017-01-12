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警花與男警喬裝情侶 破獲地下簽賭站

2017-01-12  14:16

〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義縣中埔警分局派出偵查隊警花與偵查佐喬裝成情侶推銷員，一舉在嘉義市與嘉義縣山區破獲多組地下六合彩簽賭站，逮捕林姓男子等多名涉案嫌犯到案，當場查扣傳真機、下注單、帳本、簽注清冊等供簽賭使用的工具與犯罪證據，全案依賭博罪報請嘉義地檢署偵辦。

警方表示，林姓男子等多名涉案組頭經營地下簽賭站，去年起供不特定人士下注簽賭，經查帳冊，赫然發現涉賭者包含農民與建築工人，有數百人之眾，下注單多達數千筆，經手金額達1千多萬元，許多人因沉迷簽賭負債累累、家庭破碎。

中埔警分局偵查隊上週接獲民眾檢舉後，為查明案情，派出新科警花李沛璇與男性偵查佐多次喬裝情侶推銷員調查，查明位置及經營方式後兵分多路查緝，果然破獲以香港六合彩、台灣今彩539等公益彩券中獎方式經營的地下簽賭站。

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  • 中埔警分局偵查隊新科警花李沛璇與男性偵查佐，多次喬裝情侶推銷員調查，一舉破獲地下簽賭站。（記者曾迺強翻攝）

    中埔警分局偵查隊新科警花李沛璇與男性偵查佐，多次喬裝情侶推銷員調查，一舉破獲地下簽賭站。（記者曾迺強翻攝）

  • 警方查扣傳真機、下注單等供簽賭使用的工具與犯罪證據。（記者曾迺強翻攝）

    警方查扣傳真機、下注單等供簽賭使用的工具與犯罪證據。（記者曾迺強翻攝）

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相關關鍵字： 六合彩簽賭站 喬裝 情侶 賭博罪
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標題：警花與男警喬裝情侶 破獲地下簽賭站


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