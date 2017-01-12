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中壢大時鐘地下室火警 幸無人員受傷

2017-01-12  14:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢中正路鬧區的地標大時鐘（第一市場）的地下室2樓，今天中午12時22分發生火警，消防局第二大隊獲報共調派消防人員26名、各式消防車10輛前往灌救，幸無人員受困、受傷，起火原因待查。

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  • 中壢大時鐘地下室火警，幸無人員受困、受傷。（記者李容萍翻攝）

    中壢大時鐘地下室火警，幸無人員受困、受傷。（記者李容萍翻攝）

  • 中壢大時鐘地下室火警，幸無人員受困、受傷。（記者李容萍翻攝）

    中壢大時鐘地下室火警，幸無人員受困、受傷。（記者李容萍翻攝）

  • 中壢大時鐘地下室火警，幸無人員受困、受傷。（記者李容萍翻攝）

    中壢大時鐘地下室火警，幸無人員受困、受傷。（記者李容萍翻攝）

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標題：中壢大時鐘地下室火警 幸無人員受傷


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