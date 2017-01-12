男子轉售淘寶「失身酒」 內摻毒品「神仙水」

2017-01-12 14:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市張姓男子在網路上販售俗稱「失身酒」的Four Loko酒，嘉義縣財政稅務局得知後，函請嘉義縣刑大偵辦，警方追查發現，張嫌犯賣的Four Loko，竟含有二級毒品伽瑪羥基丁酸（GHB）；前昨天警方在嘉義市逮捕張嫌，並查獲半瓶Four Loko及保利龍空箱等，今依違反毒品危害防制條例及菸酒管理法送辦。

警方調查，張嫌在網路上販賣Four Loko時用「喝了就失身喔」等字眼來廣告，有買家下訂後，他從中國的淘寶網購買，貨到台灣後再轉賣給他人賺取差價，他供稱是去年八月開始販賣，淨利約20餘萬。

警方指出，張嫌販售的Four Loko中含有俗稱「神仙水」的伽瑪羥基丁酸，高劑量時會產生鎮靜作用，會讓人睡覺，最後昏迷或死亡，症狀包括噁心、嘔吐、頭痛、反射作用喪失，失去意識、昏迷及死亡，與酒精併用會更加劇其危險性。

警方指出，口服伽瑪羥基丁酸，通常被製成顆粒或粉末狀，溶於液體中例如開水、酒或其他種類飲料，俗稱「神仙水」，服用後會產生類似喜悅、酒醉及催情效果，還會產生暫時性記憶喪失的效果，常使被害人誤喝飲料受侵害後，還無法回憶起被害人，因而被濫用。

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