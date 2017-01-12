開車撿東西 駕駛一個彎腰害慘3車4人

2017-01-12 13:53

〔記者余衡／新北報導〕開車務必專心！昨天深夜近0點時，新北市樹林區中華路發生一起誇張車禍，駕駛廂型車的21歲陳姓駕駛，因開車分心撿東西，自撞路邊2部汽車、1部機車，衝擊力道強大導致廂型車翻覆當場四輪朝天，3名站在路旁聊天的男性路人還無辜遭波及，事發後陳男自行脫困，但副駕駛座黃姓女子一度受困車內，被救出時後腦有輕微血腫情形，3名路人分別受到骨折及挫傷，所幸都沒有生命危險。

警方對陳男酒測，發現他並無酒駕。陳男警訊時供稱，家住樹林的他當時載著黃女要往板橋方向，行車時因為彎腰撿東西，不慎猛踩油門導致車輛偏向才會撞車翻覆，後續會與傷者及車主協調賠償事宜。