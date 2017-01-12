從死者手中握六合彩簽單 警追5月破6間地下簽賭站

2017-01-12 14:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕詹姓男子去年7月燒炭自殺，警方發現他手握六合彩簽單，經過5多月偵查，昨晚一舉破獲6間地下簽賭站；訊後將張姓等6名組頭依觸犯營利賭博罪嫌移送法辦。

基隆市警三分局偵查隊去年7月偵辦50 多歲詹姓男子在基隆市暖暖區住宅燒炭自殺，發現死者手中握著一張香港六合彩簽單，懷疑死者輕生與賭博有關。

警方根據簽單有上、下游聯絡名單及電話，追查、蒐證5 個多月，昨晚趁香港六合彩開獎，至新北市板橋、永和區與基隆市等地搜索，一連破獲 6間地下簽賭站，逮獲張姓等6 名組頭，查扣12台傳真機、3台室內電話機、香港六合彩簽注單25張、台彩539簽注單8張、賭客簽牌記帳單等。

張姓組頭供稱，他對簽牌有興趣，朋友也透過他來簽牌，還說「活到這年紀，有簽香港六合彩，與朋友間才有共同聊天之話題」，經營地下簽賭站半年多，每月獲利6到8萬餘元。

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另名經營2多月的林姓婦人則稱，她因無一技之長，為了謀生，專找小吃店及市場攤商下注，每月獲利4 萬餘元。

警訊後，將6名組頭依觸犯營利賭博罪嫌移送地檢署偵辦。