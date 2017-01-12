| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

從死者手中握六合彩簽單 警追5月破6間地下簽賭站

2017-01-12  14:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕詹姓男子去年7月燒炭自殺，警方發現他手握六合彩簽單，經過5多月偵查，昨晚一舉破獲6間地下簽賭站；訊後將張姓等6名組頭依觸犯營利賭博罪嫌移送法辦。

基隆市警三分局偵查隊去年7月偵辦50 多歲詹姓男子在基隆市暖暖區住宅燒炭自殺，發現死者手中握著一張香港六合彩簽單，懷疑死者輕生與賭博有關。

警方根據簽單有上、下游聯絡名單及電話，追查、蒐證5 個多月，昨晚趁香港六合彩開獎，至新北市板橋、永和區與基隆市等地搜索，一連破獲 6間地下簽賭站，逮獲張姓等6 名組頭，查扣12台傳真機、3台室內電話機、香港六合彩簽注單25張、台彩539簽注單8張、賭客簽牌記帳單等。

張姓組頭供稱，他對簽牌有興趣，朋友也透過他來簽牌，還說「活到這年紀，有簽香港六合彩，與朋友間才有共同聊天之話題」，經營地下簽賭站半年多，每月獲利6到8萬餘元。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

另名經營2多月的林姓婦人則稱，她因無一技之長，為了謀生，專找小吃店及市場攤商下注，每月獲利4 萬餘元。

警訊後，將6名組頭依觸犯營利賭博罪嫌移送地檢署偵辦。

廣告
  • 基隆市警三分局從燒炭自殺男子手中握有的六合彩簽單，一舉偵破6間地下簽注站，扣得電話、傳真機、計算機等工具。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警三分局從燒炭自殺男子手中握有的六合彩簽單，一舉偵破6間地下簽注站，扣得電話、傳真機、計算機等工具。（記者林嘉東翻攝）

  • 基隆市警三分局從燒炭自殺男子手中握有的六合彩簽單，一舉偵破6間地下簽注站，扣得電話、傳真機、計算機等工具。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警三分局從燒炭自殺男子手中握有的六合彩簽單，一舉偵破6間地下簽注站，扣得電話、傳真機、計算機等工具。（記者林嘉東翻攝）

  • 基隆市警三分局從燒炭自殺男子手中握有的六合彩簽單，一舉偵破6間地下簽注站，扣得電話、傳真機、計算機等工具。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警三分局從燒炭自殺男子手中握有的六合彩簽單，一舉偵破6間地下簽注站，扣得電話、傳真機、計算機等工具。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 六合彩 燒炭自殺 賭博 賭博罪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：從死者手中握六合彩簽單 警追5月破6間地下簽賭站


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.