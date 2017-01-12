被罵「騙子」怒提告 聲樂家獲判賠5萬
2017-01-12 13:29
〔記者溫于德／台北報導〕台灣傑出聲樂家元偉琴演講時，竟被一名學生家長當眾辱罵「騙子」，她自覺受辱，提告求償。被告出庭先是否認有罵，後又說即使有「說」騙子二字，也因元女為自家女兒代辦留學事務未果，又不履行退費，才會當眾指是騙子。法官認為，縱使被告認為受屈，但公眾面前辱人就是不對，判賠5萬元，仍可上訴。
台北地院判決指，元女為被告女兒協助代辦赴維也納留學事宜，卻被對方認定未妥善辦理，遂在前往功學社復興店為主題為「音樂老師人員好靚」擔任主講人時，遭當眾辱罵「元偉琴騙子」；元女受辱之餘也提告求償50萬元。
被告出庭時辯稱，事發全因元女答應代辦卻未辦妥，遂前往「討論」；且當時元女未予以理會，才會當眾問對方「要不要講一下之前代辦伊女兒留學的事情」，否認有罵騙子。
被告也說，即使有提騙子二字也僅是「說」並非罵：她解釋，因元女協助代辦留學事宜不順，尚須退還代辦費、懲罰性賠償金共計2萬7000歐元（約台幣795萬多元），但對方置之不理，才有糾紛，自認沒錯，不須賠償。
法官認為，即使被告因付出高額代辦費自認受有損失，且經多次協調未果，才會前往理論，屬事出有因，但選在均是音樂人的眾人面前對著元女提到「騙子」就屬不該，加上元女是國內知名聲樂家，具有相當地位，資歷也豐富，因此判被告須賠5萬元。刑事方面，高等法院也依公然侮辱罪處罰金8千元，全案確定。
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