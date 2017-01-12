心臟病患溺斃運動中心泳池 家屬獲賠39萬

2017-01-12 13:37

〔記者楊國文／台北報導〕有心臟疾病的張姓中年男子，3年多前早起到台北市內湖運動中心游泳，溺水近5分鐘後，救生員才發現急救，送醫仍不治，妻子和三名子女指控救生員有疏失求償，高等法院認定泳池入口設有禁止心臟病患進入泳池的明顯警語，張男有8成過失，今日判經營管理泳池的遠東鐵櫃公司和2名救生員，需連帶賠償張家39萬多元。

張姓男子家屬指稱，張男溺水時，並無救生員在場，溺水約5分鐘後，救生員等人才返回泳池急救，明顯有急救過遲、怠忽職守的疏失，另外，經營泳池的遠東鐵櫃公司未在泳池設置「自動體外心臟除顫器」（簡稱ADE）也有過失。

遠東鐵櫃公司指稱，泳池入口設有禁止心臟病患進入泳池的明顯警語，張男自始即不應進入泳池，且張男是因心臟病致死才沒入水中，救生員發現後，立即對張男施作心肺復甦術（CPR）急救，從他沒人水中到急救僅約4分鐘，處置上並無違誤。

高等法院依法醫研究所解剖認定，張男是因心臟病發失能，而於泳池內溺水死亡，張男本身過失程度多於救生員，過失比例應為8比2，今判經營、管理泳池的遠東鐵櫃公司和兩名救生員，需連帶賠償張家39萬多元；仍可上訴。