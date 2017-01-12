馬公5女燒炭自殺案 檢警證實久病厭世是動機

澎湖地檢署主任檢察官劉俊良，首次就馬公5女密室燒炭案情對外說明。（記者劉禹慶攝）

2017-01-12 13:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對馬公5女燒炭自殺案，唯一清醒的陳家長女，檢察官昨已進行偵訊，初步證實為久病厭世，同時陳家長女得悉母妹及姑姑死亡，表情相當平靜，顯示事前知情，但對於是否有人遭加工自殺？則語帶保留，檢警仍進一步釐清。

駭人聽聞的馬公5女密室自殺案，至今已釀成3死，死者分別為屋主之妻王來匏〈55歲〉、次女陳鈺芹〈18歲〉及妹妹蔡陳秋月〈54歲〉，首先被拖出現場的陳家長女，經搶救之後狀況良好，並已拔管開口說話，成為解開謎團之鑰；另一名蔡家次女仍陷重度昏迷，情況不樂觀，經檢警偵辦，確定木炭為王來匏購買、膠帶斷痕指紋為已死亡的王來匏及蔡陳秋月，研判為長輩帶晚輩燒炭自殺。

由於陳女清醒並能開口說話，檢察官昨第一時間進入偵訊，因陳女身體狀況未完全康復，加上似有所顧忌，1個多小時偵訊過程，僅片段回答，同時檢察官告知其母妹及姑姑已經死亡，也未出現激動反應，表情相當平靜，顯示事先知情，但對於全案是合意加工自殺或殺人重罪？陳則語帶保留，仍需檢警進一步突破。

至於集體自殺動機？澎湖地檢署主任檢察官劉俊良表示，調閱清查相關人員通聯紀錄、金融帳戶資料、保險及醫療紀錄、交友背景等，5女雖都有保險，但都已接近到期，同時保額不高，至於陳家雖設有神明廳，但與一般民宅無異，同時陳蔡2家都是拜大廟，蔡家男主人還是白坑玉聖殿副董，因此久病厭世為最大動機，將就蒐集證據與陳女供詞進行交叉比對，還原事件真相。

根據了解，蔡妻罹患乳癌、精神狀況不穩，其餘女眷也有多人身心內科就醫紀錄，但5人都是成年人，集體合意自殺有違常理，其中是否有人不願遭人下藥殺害，營造自殺假象？成為檢警釐清的重點，目前靜待法醫研究所藥品檢測反應報告，至於對死者遺體是否解剖，劉俊良表示要看藥物報告而定，全案似朝向合意加工自殺方向偵辦。

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