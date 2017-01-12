馬公5女燒炭自殺案 檢警證實久病厭世是動機
澎湖地檢署主任檢察官劉俊良，首次就馬公5女密室燒炭案情對外說明。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對馬公5女燒炭自殺案，唯一清醒的陳家長女，檢察官昨已進行偵訊，初步證實為久病厭世，同時陳家長女得悉母妹及姑姑死亡，表情相當平靜，顯示事前知情，但對於是否有人遭加工自殺？則語帶保留，檢警仍進一步釐清。
駭人聽聞的馬公5女密室自殺案，至今已釀成3死，死者分別為屋主之妻王來匏〈55歲〉、次女陳鈺芹〈18歲〉及妹妹蔡陳秋月〈54歲〉，首先被拖出現場的陳家長女，經搶救之後狀況良好，並已拔管開口說話，成為解開謎團之鑰；另一名蔡家次女仍陷重度昏迷，情況不樂觀，經檢警偵辦，確定木炭為王來匏購買、膠帶斷痕指紋為已死亡的王來匏及蔡陳秋月，研判為長輩帶晚輩燒炭自殺。
由於陳女清醒並能開口說話，檢察官昨第一時間進入偵訊，因陳女身體狀況未完全康復，加上似有所顧忌，1個多小時偵訊過程，僅片段回答，同時檢察官告知其母妹及姑姑已經死亡，也未出現激動反應，表情相當平靜，顯示事先知情，但對於全案是合意加工自殺或殺人重罪？陳則語帶保留，仍需檢警進一步突破。
至於集體自殺動機？澎湖地檢署主任檢察官劉俊良表示，調閱清查相關人員通聯紀錄、金融帳戶資料、保險及醫療紀錄、交友背景等，5女雖都有保險，但都已接近到期，同時保額不高，至於陳家雖設有神明廳，但與一般民宅無異，同時陳蔡2家都是拜大廟，蔡家男主人還是白坑玉聖殿副董，因此久病厭世為最大動機，將就蒐集證據與陳女供詞進行交叉比對，還原事件真相。
根據了解，蔡妻罹患乳癌、精神狀況不穩，其餘女眷也有多人身心內科就醫紀錄，但5人都是成年人，集體合意自殺有違常理，其中是否有人不願遭人下藥殺害，營造自殺假象？成為檢警釐清的重點，目前靜待法醫研究所藥品檢測反應報告，至於對死者遺體是否解剖，劉俊良表示要看藥物報告而定，全案似朝向合意加工自殺方向偵辦。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 老房修繕新生 陽明山美軍俱樂部風華再現
- 台中流浪狗悲歌 18隻遭毒死
- 誰是美食之都 卓冠廷：北南只能爭第二
- 台積電第4季獲利飆千億元新高 全年每股盈餘12.89元
- 桃園春聯 請來張炳煌、張穆希揮毫
- 日動畫突破敏感帶！《你的名字》夯爆可望拍成韓劇
- 談黨產「全捐」！ 韓國瑜宣布參選國民黨魁
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 天津、一中商圈年貨大街 接續登場
- 網球》張凱貞大逆轉 澳網會外女單驚險開胡
- 踩到禁忌？靴子鞋印竟是納粹標誌 廠商急回收
- 營養午餐用在地食材恐喊漲 教育部幫找補助
- 台大森林系首開放特殊選才 僅錄取1金手獎學生
- 「病態到了極點」 資深音樂人怒槓網友
- 散熱廠三雄 去年營收新高
- 瓜國開口要經援 王定宇：確實有助瓜國人民才會執行
- MLB》水手與光芒、勇士交易 投手群大升級
- 川普勝選後首場記者會 俄羅斯陰影揮之不去
- 馮光遠退黨酸「國運昌隆」 黃國昌首回應！
- 阿妹巡演吸金30億 新專輯要求高猛退歌
- 本報系董事長吳阿明辭世
- iPhone 8採玻璃機殼 康寧、伯恩為背蓋供應商
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- 銀行熱賣保本商品引糾紛 金管會：若不當銷售將查核
- NBA》羅斯上演「玫瑰流浪記」 今夏恐丟47億鉅約
- （影音）孟耿如受傷 黃子佼心疼嘆：藝人要自求多福
- 異種交配! 公猴騎鹿兩度被拍到
- 機車好行 兩車道內線不再禁行
- 抵瓜國 蔡總統：踏實外交 互惠互助
- 校友會幫賣水林地瓜 1天2萬斤
- 勞倫斯世界體育獎 最佳男運動員6搶1
- [即時]高雄農改場應景雞冠花盛開，五彩繽紛花田開放拍照打卡
- 受助青年訪柬埔寨 分享自立經驗
- 覆鼎金殯葬違建 強力拆除
- 教師集體請假抗議年改 籲市長代發聲
- 說謊清桃爆外遇 控老公家暴揭無性婚姻
- 中國千年馬戲表演新危機 被控非法運輸、買賣野生動物…
標題：馬公5女燒炭自殺案 檢警證實久病厭世是動機
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email