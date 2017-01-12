護理長背叛老公搞車震 呻吟、啪啪聲不停老公心都碎了
2017-01-12 13:06
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市某私立醫院戴姓護理長，與陳姓廠商搞車震，2人在車上親吻、呻吟與啪啪啪等身體碰撞聲，全被車上行車記錄器錄下，老公據此向妻求償 80萬餘元精神損害賠償。
法院審理時，戴婦否認有性行為，但對於法官詢問為何會有這些呻吟聲音？戴稱，「我們頂多就是親一親」、「他親我的身體」等語。
法院認為，戴與陳除有親吻外，還有愛撫行徑，早已逾越老公容忍的範圍，判戴敗訴要賠償老公20萬元。
判決指出，曾姓男子與戴婦婚後育有2女；戴婦在基隆市某私立醫院當護理長，認識與醫院合作的陳姓廠商。
戴與陳在2年多前的餐敘後，2人酒後在基隆市某停車場車震，被車上行車記錄器錄下親吻、喘息與啪啪啪等身體碰撞聲。
曾主張，妻子婚後一再背叛婚姻，讓他飽受精神煎熬，患有精神官能症、焦慮等損害。
陳自己也有家庭，卻還破壞他的家庭，假藉是妻子老闆之便，將妻子佔為己有，他聽到妻子與陳在車上的對話心都碎了，認為妻子背叛他，向妻子求償80萬7250元精神損害賠償。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 花蓮凌晨追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴
- 6折價賣盜版LV、香奈兒...倉庫搜出2千多件假貨
- 律師公會︰判決書用字艱深 大學生也不懂
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 高麗菜一顆10元 埔鹽農14日開放採收
- 小心老鼠 男肉販染漢他病毒
- NBA》想與前隊友擊掌 豪哥慘遭魔獸戲弄
- 本報系董事長吳阿明辭世
- NBA》林書豪、柯瑞化身紙娃娃 眾星雲集賀新年（影音）
- 沉浮多年不被看好 李安成名前推手是「她」
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 質疑馬九二共識主張／洪倡和平統一 藍委：不宜
- 「越南周子瑜」當老師 學生樂學越南語
- 鼓勵交流 蔡：旅展設邦交國專區
- 中南部冬天空汙嚴重原因 鄭明典一張圖讓你秒懂
- 飛柔發紅包 ─萬元年貨禮金週週抽
- 身世婚姻造假太夯 6男爭搶海倫清桃
- 五專實習生 學費將全免
- 證券行情表、證券表格
- 楊千霈生子聖地度蜜月 預約龍鳳胎
- 月津港燈節推手》陳禹霖、陳禹廷 要讓世界看見鹽水
- 低收入戶高中生 懷抱留學深造夢
- （影音）再放閃彈！陳乃榮賴琳恩夫妻合體做這事
- HBL》松山3連勝 教練盼高國豪、陳宏哲當「拓荒者雙槍」
- 《謠言終結站》 別再用鹽水、小蘇打！／去除蔬果農藥 流動清水最好
- WSBL》台電硬逼加班 國泰嚇出冷汗
- 黨魁選舉競爭激烈 郝龍斌：人頭黨員等傳聞很不正面
- 太妍的歌唱老師來台 爆少時料
- 明北風南下 鄭明典提醒：天氣要變了！
- 中投、欣裕台暫不收回國有 國民黨提抗告
- 8年貨街接力迎賓 周邊都交管
- 社論》神聖事業的「退場」機制
- 亂批評他牌商品 公平會開罰
- 台灣首創！無人機飛進颱風 直取颱風DNA精準預報
- 自由廣場》辛酸談海倫清桃
- 1例1休人力吃緊 校園保全、供餐都成問題
- 台辦事處被迫遷出奈國首都 外交部：嚴正抗議
- 豐臀金遭劫案 "內鬼"無罪釋放
- 化石園區動土 賴清德：建立本土歷史的認同
- 沒塑膠袋老闆這樣裝炒飯 顧客都傻了…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：護理長背叛老公搞車震 呻吟、啪啪聲不停老公心都碎了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分