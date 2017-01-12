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護理長背叛老公搞車震 呻吟、啪啪聲不停老公心都碎了

2017-01-12  13:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市某私立醫院戴姓護理長，與陳姓廠商搞車震，2人在車上親吻、呻吟與啪啪啪等身體碰撞聲，全被車上行車記錄器錄下，老公據此向妻求償 80萬餘元精神損害賠償。

法院審理時，戴婦否認有性行為，但對於法官詢問為何會有這些呻吟聲音？戴稱，「我們頂多就是親一親」、「他親我的身體」等語。

法院認為，戴與陳除有親吻外，還有愛撫行徑，早已逾越老公容忍的範圍，判戴敗訴要賠償老公20萬元。

判決指出，曾姓男子與戴婦婚後育有2女；戴婦在基隆市某私立醫院當護理長，認識與醫院合作的陳姓廠商。

戴與陳在2年多前的餐敘後，2人酒後在基隆市某停車場車震，被車上行車記錄器錄下親吻、喘息與啪啪啪等身體碰撞聲。

曾主張，妻子婚後一再背叛婚姻，讓他飽受精神煎熬，患有精神官能症、焦慮等損害。

陳自己也有家庭，卻還破壞他的家庭，假藉是妻子老闆之便，將妻子佔為己有，他聽到妻子與陳在車上的對話心都碎了，認為妻子背叛他，向妻子求償80萬7250元精神損害賠償。

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  • 基隆市某私立醫院戴姓護理長，與陳姓上司搞車震，2人在車上親吻、愛撫、呻吟聲，全被車上行車記錄器錄下。基隆地院判戴婦要賠償老公20萬元精神損害賠償。（記者林嘉東攝）

    基隆市某私立醫院戴姓護理長，與陳姓上司搞車震，2人在車上親吻、愛撫、呻吟聲，全被車上行車記錄器錄下。基隆地院判戴婦要賠償老公20萬元精神損害賠償。（記者林嘉東攝）

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