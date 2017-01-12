高市機車與轎車對撞 1人重傷昏迷搶救

2017-01-12 12:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市楠梓區今晨發生1起車禍，吳姓男子騎車行經藍昌、藍田路口，與陳姓男子駕駛轎車發生對撞，造成吳男整個人應聲彈飛，撞上轎車擋風玻璃後摔落地面，重傷昏迷送醫搶救中。

警方表示，楠梓區今凌晨0時50分許，20歲陳男駕駛轎車，沿藍田路東向西行駛，不料途經藍昌、藍田路口，與吳男（20隨）騎乘重機車對撞，造成吳男重傷昏迷，轉送高醫搶救中。警方表示，真正肇事原因待釐清中，呼籲汽、機車駕駛及用路人，遵守交通規則及道路標誌標線與號誌，行經路口時務必減速慢行，以防止交通事故發生。