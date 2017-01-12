正妹女警林筱綺 平鎮報到
2017-01-12 12:45
〔記者周敏鴻／桃園報導〕女警林筱綺在北市新生南路派出所實習時，就曾被民眾拍照PO網，引起網友驚豔：「太正了！」她11日分發到桃園市平鎮交通分隊，馬上就負起交通安全宣導責任，發傳單提醒民眾，農曆春節前後，警方將加強取締闖紅燈、酒後駕車與嚴重超速。
28歲的林筱綺本來就讀台北商業大學應用商學系，民國104年她錄取基層員警特考班，並開始受訓，受訓期間曾到新生南路派出所實習，當時她跟著資深員警執勤開單，就引起民眾注意，稱讚她大眼睛、白皙皮膚、亮麗五官，並將照片PO網，讓網友誇張地說：「想過去給她開個單換簽名。」
林筱綺喜歡在臉書上分享她的美照，她說，讀書期間她兼差擔任外拍模特兒，但她從不接需要在私人隱密場所拍攝的案子，以確保自己的安全。因為她一向非常重視安全問題，才決心報考警察，就盼未來也有機會，守護民眾的安全與權益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 花蓮凌晨追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴
- 6折價賣盜版LV、香奈兒...倉庫搜出2千多件假貨
- 律師公會︰判決書用字艱深 大學生也不懂
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 福斯認罪 支付美國43億美元
- 自由廣場》兩篇華郵投書與一個台灣政策
- 「越南周子瑜」當老師 學生樂學越南語
- 龍潭國中將封路 替代道無著落里民怒
- 【挑對掃除工具】 省錢節能+
- 187INC供養音樂 經營副業各自精采
- 中國大學鼓勵女生站著尿 網友：那不是又浪費紙
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 轉乘沒優惠 有錢卡單月投訴200多起
- 遼寧號進犯台海 女星：保護我們 兩岸一家
- 蘋果Q1砍單砍價 供應鏈廠叫苦
- 經典賽》前田健太辭退 大谷翔平可望扛日本王牌
- 化石園區動土 賴清德：建立本土歷史的認同
- 郝龍斌選黨主席 「首要任務拿下雙北！」
- MLB》狂！當完捕手、外野手 又登板飆154公里
- 大廟興學10週年 台江師生籌錄短片秀成果
- 為螢幕合體鋪路 木村嫂遭批居心叵測
- 楊大正認愛新歡 同居舊愛三人行
- 陳勢安被逼婚 開3條件
- 時力黨徽遭註冊為商標 黃國昌：這事情太離譜
- 太平輪紀念碑 半年內拆牆重見天日
- 機場捷運 元宵節前試營運
- 冷氣團明天南下 吳德榮：週六日將非常濕冷
- 一例一休造成物價上漲？ 林全：外界炒作
- 國民黨出題 網路票選民進黨讓人火大議題
- 8旬嬤收偽鈔倒賠 網友買光她的菜
- 各地分寺院活動多 法鼓山邀民眾來走春
- 校董夫妻捐560萬 多校1345人受惠
- 竄改抗戰14年為和平？ 他戳破盲點酸爆中國
- 桃市學生交通車合格標章 2月起實施
- 蔡英文贈瓜國3萬書包 盼學童「開心揹著上學」
- 翟本喬談和沛裁員 承認自己外務太多
- 國際電玩展1/19開跑 台廠大團結
- 奈國認一中「趕我代表處」 網友痛批忘恩負義
- 槍殺九黑人 廿歲白人判死
- 海水升溫 日最大珊瑚礁群「石西礁湖」7成白化死亡
- 台南公園美容有請日本大師 賴清德頒發顧問聘書
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：正妹女警林筱綺 平鎮報到
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分