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正妹女警林筱綺 平鎮報到

2017-01-12  12:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕女警林筱綺在北市新生南路派出所實習時，就曾被民眾拍照PO網，引起網友驚豔：「太正了！」她11日分發到桃園市平鎮交通分隊，馬上就負起交通安全宣導責任，發傳單提醒民眾，農曆春節前後，警方將加強取締闖紅燈、酒後駕車與嚴重超速。

28歲的林筱綺本來就讀台北商業大學應用商學系，民國104年她錄取基層員警特考班，並開始受訓，受訓期間曾到新生南路派出所實習，當時她跟著資深員警執勤開單，就引起民眾注意，稱讚她大眼睛、白皙皮膚、亮麗五官，並將照片PO網，讓網友誇張地說：「想過去給她開個單換簽名。」

林筱綺喜歡在臉書上分享她的美照，她說，讀書期間她兼差擔任外拍模特兒，但她從不接需要在私人隱密場所拍攝的案子，以確保自己的安全。因為她一向非常重視安全問題，才決心報考警察，就盼未來也有機會，守護民眾的安全與權益。

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  • 女警林筱綺到平鎮交通分隊報到，負責宣導交通安全。（記者周敏鴻攝）

    女警林筱綺到平鎮交通分隊報到，負責宣導交通安全。（記者周敏鴻攝）

  • 女警林筱綺喜歡在臉書上分享自己的美照。（圖由林筱綺提供）

    女警林筱綺喜歡在臉書上分享自己的美照。（圖由林筱綺提供）

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