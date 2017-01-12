假的名牌賣給你！ 自己開名車穿真品

真假LV可以從裁縫、收邊及鈕扣分辨。（記者陳薏云攝）

2017-01-12 12:39

〔記者陳薏云／新北報導〕31歲張姓男子10年來利用網路拍賣及經銷商下游販賣盜版國際精品，被警方查過10餘次仍不知悔改，不法獲利高達3千萬，讓他買了1間位於中壢的豪宅以及賓士及凌志兩台名車，警方日前進張嫌家搜索時，發現他的私人更衣間竟有4坪大，且自己用得都是真貨，非常猖狂！

警方調查，張嫌為了取信於下游廠商，都開名車前往送貨，全身都穿著「真品」，讓廠商覺得「果然是懂名牌的人」，因此向他大量進貨販賣。

警方監控張嫌許久，日前終於一舉突破張嫌的住處及2間倉庫，警方進入張嫌住處時，發現張嫌的床鋪僅2坪大，但更衣間卻有4坪大，裡面掛滿張嫌的私服，且都是秋冬季新品整身套裝，非常奢華。

警方在查扣張嫌家中的假貨時，張嫌仍不斷辯解「這是真品，小心點！」由於假貨數量太多，警方無奈「可能只有大垃圾袋裝得下」張嫌還抱怨「精品真的要用垃圾袋裝！？」態度顯得毫無悔意。

記者瀏覽張嫌的拍賣網站，原價5萬元的Goyard肩背購物包，張嫌網站只賣2萬6500元，原價7萬的PRADA手提包，張嫌只賣5萬元，折數高的嚇人，平均都是6至8折在賣，張嫌更在賣場介紹打上「始終相信世界上還是有很多誠信的人值得信賴與往來」，結果卻大言不慚販賣假貨，許多民眾買完後還給張嫌優良評價，警方也正循線約談被害人製作筆錄，要將張嫌依法送辦。

警方拿起查扣的LV假貨與正品相比，保二總隊刑事警察大隊偵查第一隊員警表示「看車縫手法最容易辨別，假貨的車縫相當粗糙，正品則是完美收邊，另外就是內裡燙金及外側銀色鈕扣部分，上面的字樣做工程度也不一樣」，另外如BV的皮夾，拉鍊也相當粗糙，容易卡住，並非真品的品質。

警方呼籲呼籲民眾購買前一定要仔細檢查，另對於誇張的折扣金額也應有所警覺，別因貪小便宜就購買。

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盜版的BV編織皮夾拉鍊相當粗糙。（記者陳薏云攝）

張嫌更衣間堆放許多名牌。（記者陳薏云攝）