中信銀內湖購地案偵結 辜仲諒全身而退

2017-01-12 12:43

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦中信銀內湖購地弊案，今天中午偵結，依違反證券交易法等罪，將涉案在押的中信銀董事長室專門委員張明田、中信銀主祕陳永晉等2人，以及中信銀協理陳立三、副理柯弘達、張明田胞弟慶瑞開發董事張明人等合計5人起訴；至於上週五才赴北檢出庭的中信慈善基金會董事長辜仲諒，自始至終都僅是證人身分，全身而退。

本月6日辜仲諒首度因中信銀內湖購地案，赴北檢出庭作證，他當時向在場媒體表示，此案跟他沒有關係，他相信部屬是清白的。

前年間，中信銀以51億4千萬元，買下長虹建設位於內湖的房地，遭金管會質疑涉及違法套取價差，造成中信銀損失10多億元；檢調去年6月首度發動搜索，除了查扣土地交易清冊等多項物證外，還曾傳喚中信銀董事長顏文隆等人說明；顏文隆則因罪證不足，今天獲不起訴。