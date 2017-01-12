中信銀內湖購地案偵結 辜仲諒全身而退
2017-01-12 12:43
〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦中信銀內湖購地弊案，今天中午偵結，依違反證券交易法等罪，將涉案在押的中信銀董事長室專門委員張明田、中信銀主祕陳永晉等2人，以及中信銀協理陳立三、副理柯弘達、張明田胞弟慶瑞開發董事張明人等合計5人起訴；至於上週五才赴北檢出庭的中信慈善基金會董事長辜仲諒，自始至終都僅是證人身分，全身而退。
本月6日辜仲諒首度因中信銀內湖購地案，赴北檢出庭作證，他當時向在場媒體表示，此案跟他沒有關係，他相信部屬是清白的。
前年間，中信銀以51億4千萬元，買下長虹建設位於內湖的房地，遭金管會質疑涉及違法套取價差，造成中信銀損失10多億元；檢調去年6月首度發動搜索，除了查扣土地交易清冊等多項物證外，還曾傳喚中信銀董事長顏文隆等人說明；顏文隆則因罪證不足，今天獲不起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 花蓮凌晨追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴
- 6折價賣盜版LV、香奈兒...倉庫搜出2千多件假貨
- 律師公會︰判決書用字艱深 大學生也不懂
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 高麗菜一顆10元 埔鹽農14日開放採收
- 小心老鼠 男肉販染漢他病毒
- NBA》想與前隊友擊掌 豪哥慘遭魔獸戲弄
- 本報系董事長吳阿明辭世
- NBA》林書豪、柯瑞化身紙娃娃 眾星雲集賀新年（影音）
- 沉浮多年不被看好 李安成名前推手是「她」
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 質疑馬九二共識主張／洪倡和平統一 藍委：不宜
- 「越南周子瑜」當老師 學生樂學越南語
- 鼓勵交流 蔡：旅展設邦交國專區
- 中南部冬天空汙嚴重原因 鄭明典一張圖讓你秒懂
- 飛柔發紅包 ─萬元年貨禮金週週抽
- 身世婚姻造假太夯 6男爭搶海倫清桃
- 五專實習生 學費將全免
- 證券行情表、證券表格
- 楊千霈生子聖地度蜜月 預約龍鳳胎
- 月津港燈節推手》陳禹霖、陳禹廷 要讓世界看見鹽水
- 低收入戶高中生 懷抱留學深造夢
- （影音）再放閃彈！陳乃榮賴琳恩夫妻合體做這事
- HBL》松山3連勝 教練盼高國豪、陳宏哲當「拓荒者雙槍」
- 《謠言終結站》 別再用鹽水、小蘇打！／去除蔬果農藥 流動清水最好
- WSBL》台電硬逼加班 國泰嚇出冷汗
- 黨魁選舉競爭激烈 郝龍斌：人頭黨員等傳聞很不正面
- 太妍的歌唱老師來台 爆少時料
- 明北風南下 鄭明典提醒：天氣要變了！
- 中投、欣裕台暫不收回國有 國民黨提抗告
- 8年貨街接力迎賓 周邊都交管
- 社論》神聖事業的「退場」機制
- 亂批評他牌商品 公平會開罰
- 台灣首創！無人機飛進颱風 直取颱風DNA精準預報
- 自由廣場》辛酸談海倫清桃
- 1例1休人力吃緊 校園保全、供餐都成問題
- 台辦事處被迫遷出奈國首都 外交部：嚴正抗議
- 豐臀金遭劫案 "內鬼"無罪釋放
- 化石園區動土 賴清德：建立本土歷史的認同
- 沒塑膠袋老闆這樣裝炒飯 顧客都傻了…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中信銀內湖購地案偵結 辜仲諒全身而退
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分